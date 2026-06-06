Coupe du monde 2026 : les orages font craindre des scénarios similaires

Un match amical entre Porto Rico et l'Arabie saoudite a été interrompu pendant près de deux heures à cause de violents orages. La Coupe du monde 2026 a déjà fait l'objet de préoccupations quant à la météo aux États-Unis.

La Coupe du monde 2026 a déjà fait l'objet de préoccupations quant à la météo aux États-Unis. Un match amical entre Porto Rico et l'Arabie saoudite a dû être interrompu pendant près de deux heures à cause de violents orages.

Cette interruption a été motivée par une décision de sécurité qui consiste à interrompre les matchs en cas d'orages repérés à 8 miles (près de 13 kilomètres) à la ronde autour du stade. Le match a été repris après une durée minimale de 30 minutes à partir du dernier éclair. La sélection saoudienne s'est finalement imposée sur le score de 3 buts à 0. Elle débutera ensuite la Coupe du monde dans un groupe qui s'annonce relevé.

Le 15 juin prochain, l'Arabie saoudite affrontera l'Uruguay, avant de défier l'Espagne le 21 juin, puis de conclure face au Cap-Vert cinq jours plus tard





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