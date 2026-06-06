Coupe du monde 2026 : les nouvelles règles d'arbitrage dévoilées par la FIFA

Découvrez les principales modifications du règlement qui seront appliquées lors de la Coupe du monde 2026 : temps réduit pour les remplacements et les touches, extension des pouvoirs de la VAR, sanctions renforcées contre les insultes racistes et nouvelles règles de pause fraîcheur.

La FIFA a dévoilé une série de nouvelles règles d'arbitrage qui entreront en vigueur lors de la Coupe du monde 2026. Ces modifications visent à accélérer le jeu, à renforcer l'utilisation de la VAR et à clarifier les sanctions.

Désormais, les joueurs remplacés ne disposeront que de dix secondes pour quitter le terrain, sous peine de voir leur équipe jouer en infériorité numérique jusqu'au prochain arrêt. Pour les remises en jeu, un délai de cinq secondes sera imposé aux joueurs pour les touches et aux gardiens pour les dégagements, avec inversion de possession ou corner en cas de non-respect.

Suite à des incidents comme l'affaire Vinicius Jr, tout joueur se couvrant la bouche lors d'une confrontation pourra être expulsé directement. Face au format élargi avec 104 matchs, les cartons jaunes seront réinitialisés après la phase de groupes et après les quarts de finale, évitant des suspensions accumulées. L'IFAB précise aussi qu'une équipe qui abandonnerait un match serait déclarée perdante, et qu'un joueusr Protestant en quittant le terrain risquerait un carton rouge.

La VAR verra ses prérogatives étendues : elle pourra être consultée pour un second carton jaune injustifié ou un corner attribué par erreur, à condition que la vérification soit immédiate et n'interrompe pas le jeu. Enfin, des pauses fraîcheur de trois minutes seront obligatoires à la mi-temps de chaque période, et les joueurs soignés devront rester hors du terrain pendant une minute, sauf exceptions pour les gardiens, commotions ou penalties.

Ces mesures seront évaluées après le Mondial pour une éventuelle application plus large





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