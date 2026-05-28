Coupe du monde 2026 : les nouveaux commentateurs de M6 et beIN Sports

La Coupe du monde 2026 sera commentée par de nouveaux visages sur M6 et beIN Sports. Parmi les commentateurs, on retrouve des noms bien connus des amateurs de foot.

La Coupe du monde 2026 sera commentée par de nouveaux visages sur M6 et beIN Sports . Parmi les commentateurs, on retrouve des noms bien connus des amateurs de foot.

Afin de suivre au mieux la compétition, les deux diffuseurs ont commencé à dévoiler leurs équipes qui seront pleinement mobilisées sur l'événement. Malgré l'absence de Bixente Lizarazu et de Grégoire Margotton, plusieurs noms connus devraient faire vibrer les supporters devant leurs écrans. Il faudra se familiariser avec les nouveaux commentateurs, puisque les chaînes ayant acquis les droits de diffusion ont prévu tout un dispositif pour la compétition.

Parmi les commentateurs, il y aura des noms bien connus des amateurs de foot. Afin de suivre au mieux la Coupe du monde, M6 et beIN Sports, les deux diffuseurs en France qui permettront aux fans de foot de suivre la compétition, ont commencé à dévoiler leurs équipes qui seront pleinement mobilisées sur l'événement. Malgré l'absence de Bixente Lizarazu et de Grégoire Margotton pour commenter les matchs, plusieurs noms connus devraient faire vibrer les supporters devant leurs écrans.

Il commentera notamment les matchs de l'équipe de France. Avant cela, il a déjà commenté plusieurs compétitions internationales pour le groupe M6 (Coupe du monde de rugby 2023, Ligue Europa, Euro 2020 et 2024) et officie également auprès de la chaîne Ligue 1+ depuis 2025. Il y aura également l'influenceur et youtubeur, suivi par plus de 4,7 millions d'abonnés sur Instagram et 10,9 millions de personnes sur YouTube, qui fera vivre les rencontres depuis les tribunes, installé derrière les buts.

C'est un marathon dans lequel se lance le réseau de chaînes sportives. En effet, avec le décalage horaire, la diffusion des 104 rencontres de la compétition oblige plus d'une quarantaine de personnes à couvrir l'ensemble de l'événement. Qui assurera les commentaires. Ils resteront à Paris, tout comme l'ensemble des commentateurs de la chaîne.

Il y aura pourtant plusieurs journalistes qui couvriront le quotidien des Bleus (Clément Grèzes, Alexandre Carré, Guillaume Truillet et Paul Claret) sur place





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