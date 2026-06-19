Coupe du monde 2026 : les matches de la deuxième journée des groupes C et D

La deuxième journée des groupes C et D de la Coupe du monde 2026 est en cours avec quatre matches au menu. La Team USA rencontre l'Australie à Seattle, tandis que les Turcs et les Paraguayens se rencontrent dans la nuit de vendredi à samedi. Les Écossais rencontrent les Marocains à minuit, et les Brésiliens sont en plein doute sur leurs capacités à décrocher une sixième étoile.

Vendredi 19 juin, quatre matches sont au menu avec la deuxième journée des groupes C et D. L'Auteur d'un doublé lors du match d'ouverture contre le Paraguay , la 'Team USA' compte sur son attaquant Folarin Balogun contre l' Australie à Seattle.

Les Australiens qui ont bien démarrer leur Coupe du Monde contre la Turquie. Ce sera la première place du groupe D qui sera en jeu. Pour les battus de la première journée, il faut absolument relever la tête pour espérer encore se qualifier. Turcs et Paraguayens se rencontrent dans la nuit de vendredi à samedi à 5 h, heure française.

Avant cela, ce seront les rencontres du groupe C, avec à minuit l'Écosse qui rencontrera le Maroc. Vainqueurs d'Haïti lors de la première journée, ils pourront encore compter entre 40 000 et 50 000 supporters présents à Boston samedi pour le premier match contre Haïti et autant sont attendus vendredi. Ils ne seront pas de trop contre des Marocains qui contre le Brésil (1-1), ont justifié leurs nouvelles prétentions.

Avec en tête de pont, Achraf Hakimi qui a été exact au rendez-vous, toujours dans un rôle hybride entre défenseur et milieu de terrain. Des Brésiliens qui sont en plein doute sur ses capacités à décrocher une sixième étoile mais son sélectionneur Carlo Ancelotti peut compter sur Vinicius Jr, déjà sauveur de la Seleçao lors du match nul contre le Maroc pour son entrée en lice, à défaut de Neymar toujours forfait.

Dans la nuit de vendredi à samedi (2 h 30) contre Haïti à Philadelphie, le buteur du Real Madrid devra rendre une copie parfaite face à l'équipe présumée la plus faible du groupe C, pour faire taire les critiques envers la sélection brésilienne et garder un espoir de terminer en tête





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