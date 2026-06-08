Coupe du monde 2026 : les Iraniens préparent leur Mondial dans l'ombre des tensions avec les États-Unis

L'équipe d'Iran, dont le camp de base a été déplacé aux États-Unis vers le Mexique en raison des relations conflictuelles avec Washington, doit disputer plusieurs matchs sur le sol américain sous escorte et sans pouvoir y séjourner, illustrant comment les enjeux géopolitiques parasitent le rendez-vous footballistique planétaire.

Les joueurs de l'équipe nationale d' Iran se préparent à participer à la Coupe du monde de football 2026 dans un contexte géopolitique extrêmement tendu. initialement prévu aux États-Unis , leur camp de base a été déplacé au Mexique, plus précisément à Tijuana, en raison des relations conflictuelles entre Téhéran et Washington.

L'arrivée de la délégation iranienne, ce dimanche 7 juin, a été marquée par une sécurité renforcée et un accueil froid. Les joueurs, arrivés en blazer bleu et t-shirt blanc, ont été accueillis non par des supporters en liesse mais par des militaires et leurs chiens.

De plus, une partie de la délégation officielle, incluant des dirigeants de la fédération et des responsables médiatiques, a été empêchée de voyager, et l'attaquant Sardar Azmoun a été écarté en raison de ses publications sur les réseaux sociaux. Leur trajet jusqu'à l'hôtel Marriott s'est fait sous escorte policière et militaire, les images évoquant davantage un transfert de prisonniers qu'une délégation sportive.

La première séance d'entraînement, à huis clos, a elle aussi été protégée par plus d'une centaine de membres de la garde nationale mexicaine. Cette situation s'inscrit dans un cadre plus large de tensions entre les États-Unis et l'Iran, dont la guerre par proxy au Moyen-Orient n'épargne pas le rendez-vous planétaire du football.

Malgré le déplacement du camp de base au Mexique, les Iraniens devront impérativement se rendre sur le sol américain pour disputer plusieurs matchs de la phase de groupes : Iran-Nouvelle Zélande et Belgique-Iran à Los Angeles, ainsi qu'Égypte-Iran à Seattle. L'ambassadeur iranien a précisé que ces déplacements seront de très courte durée, moins de 24 heures, le temps de jouer la rencontre et de retourner immédiatement à Tijuana, évitant ainsi tout séjour prolongé sur le territoire américain.

Cette logique de confinement reflète la défiance mutuelle et l'absence de diplomatie sportive qui caractérise actuellement les relations entre les deux pays. Historiquement, les matchs Iran-États-Unis ont déjà été des moments de forte tension, mais aussi parfois de gestes d'apaisement. En 1998, lors d'une rencontre en Coupe du monde à Lyon, les joueurs iraniens avaient offert des fleurs à leurs homologues américains avant le match.

Aujourd'hui, ce type de geste semble improbable, d'autant plus qu'une possible confrontation en huitième de finale du Mondial ne ferait qu'amplifier les enjeux politiques. Par ailleurs, la préparation des équipes à l'altitude, avec des matchs joués à plus de 2000 mètres au Mexique, ajoute une dimension sportive supplémentaire à cette already complexe équation.

La Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, se déroule donc dans un climat particulier où le sport peine à se placer au-dessus de la mêlée géopolitique





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