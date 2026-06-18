Coupe du monde 2026 : les déplacements en jet privé de Gianni Infantino pointés du doigt pour leur impact carbone

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, est critiqué pour son recours fréquent à un jet privé sponsorisé par la FIFA lors de la Coupe du monde 2026, une pratique dont l'empreinte carbone est extrêmement élevée selon les calculs de Greenly. Cette analyse s'inscrit dans un contexte plus large où le tournoi, réparti sur trois pays et quatre fuseaux horaires, s'annonce comme l'édition la plus polluante de l'histoire, avec des émissions estimées à 75 000 tonnes de CO2 par match. Ces révélations alimentent le débat sur l'engagement environnemental réel des instances dirigeantes du football mondial.

Greenly , plateforme mondiale de comptabilité carbone pour les organisations et entreprises, analyse les émissions de CO2 liées aux déplacements de Gianni Infantino , président de la FIFA , lors de la Coupe du monde 2026.

Selon leurs calculs, une heure de vol à bord du jet privé mis à disposition par Qatar Airways, sponsor de la FIFA, aurait une empreinte carbone équivalente à celle d'un être humain moyen sur une année entière. Cette situation soulève des questions alors qu'Infantino a exprimé l'ambition, si possible, d'assister à deux matchs par jour tout au long de la compétition.

Un tel rythme implique des déplacements fréquents entre les stades répartis dans trois pays - États-Unis, Canada, Mexique - et sur quatre fuseaux horaires différents, amplifiant considérablement l'impact environnemental de ses trajets. Greenly estime que, sur l'ensemble du tournoi, les déplacements d'Infantino pourraient générer entre 300 et 500 tonnes de CO2.

Si les effets non-CO2 de l'aviation sont pris en compte, ce chiffre pourrait grimper jusqu'à 900 tonnes, ce qui représente l'équivalent de l'empreinte annuelle de 35 à 55 Français ou encore les émissions de 150 à 250 supporters internationaux effectuant un aller-retour pour suivre la compétition. Ces chiffres s'insèrent dans un contexte plus large : la Coupe du monde 2026, avec 104 matchs, pourrait devenir l'édition la plus polluante de l'histoire.

Greenly évalue l'empreinte moyenne par rencontre à environ 75 000 tonnes de CO2, soit près de 8 000 Français en équivalence annuelle, portant l'impact global du tournoi à un niveau sans précédent. Cette analyse intervient alors que la FIFA fait face à des critiques croissantes concernant son engagement réel en faveur du développement durable. D'autres sujets ont également dominé l'actualité autour de la compétition.

On note ainsi les propos d'Infantino sur l'absence de l'Italie, qualifiés de moqueries, ainsi que son discours adressé aux joueurs iraniens avant le début du tournoi, jugé "pathétique" par certains observateurs. Par ailleurs, des affaires extra-sportives ont éclaboussé le Mondial, comme l'arrestation d'Elye Wahi, suspecté d'avoir volontairement pris un carton jaune pour des paris sportifs, ou encore les déclarations controversées de Daniel Riolo concernant le sélectionneur portugais et Cristiano Ronaldo.

Ces multiples polémiques éclipsent parfois le débat sur l'empreinte écologique de l'événement, pourtant massivement soulignée par les experts





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