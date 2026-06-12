Coupe du monde 2026 : les cinq matchs de la première journée à ne pas manquer

Découvrez les cinq rencontres les plus attendues de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, avec des chocs entre le Brésil et le Ghana, les Pays-Bas et le Japon, la France et le Sénégal, l'Argentine et l'Algérie, ainsi que l'Angleterre et la Croatie.

La Coupe du monde de football 2026 a officiellement débuté jeudi soir avec une victoire du Mexique sur l'Afrique du Sud (2-0), mais les véritables chocs arrivent dès la première journée de la phase de groupes.

Cinq rencontres se détachent particulièrement et méritent toute l'attention des amateurs de football. Voici un tour d'horizon des matchs à ne pas manquer. Le premier grand choc oppose le Brésil au Ghana, dans le groupe C qui comprend également l'Écosse et Haïti. Cette confrontation met en scène la nation la plus titrée de l'histoire du Mondial contre le pays africain qui a réalisé le plus beau parcours continental en 2022.

Le Brésil, toujours incertain en raison d'une blessure au mollet de son meneur de jeu, cherchera à rassurer sur son potentiel et son statut de favori. Le coup d'envoi sera donné dans la nuit de samedi à dimanche à 00h, avec une diffusion sur M6 et BeIN Sports 1. Cette rencontre pourrait déjà déterminer la première place du groupe.

Les Pays-Bas, souvent placés parmi les outsiders, arrivent aux États-Unis sans grandes certitudes malgré un effectif riche en talents comme Van Dijk, De Jong, Reijnders ou Gakpo. Éliminés en quart de finale du Mondial 2022 aux tirs au but par l'Argentine, puis par l'Angleterre en demi-finale du dernier Euro, les Néerlandais restent des références dans les grands tournois. Face à eux, ils retrouveront le Japon, une équipe toujours accrocheuse avec des joueurs évoluant presque tous en Europe.

Ce match se déroulera dimanche 14 juin à 22 heures sur M6 et BeIN Sports. L'entrée en matière de l'équipe de France s'annonce piégeuse face au Sénégal, vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations sur le terrain. Didier Deschamps le répète : une Coupe du monde se gagne d'abord avec humilité et maîtrise. Avec une armada offensive composée notamment de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Michael Olise, la France possède des arguments offensifs uniques.

Mais les Lions de la Teranga auront à cœur de confirmer qu'ils font partie des nations capables de bousculer les favoris. Coup d'envoi mardi 16 juin à 21 heures sur M6 et BeIN Sports 1. L'Argentine, après le sacre de 2022 au Qatar, a quasiment reconduit le même effectif et doit convaincre qu'elle a toujours soif de trophée après deux Copa America et une Coupe du monde remportés en quatre ans.

Face à elle, l'Algérie arrive avec l'ambition de retrouver les sommets après plusieurs années difficiles. Dans un groupe où chaque point pourrait compter, les Fennecs devront contenir la créativité argentine et l'expérience d'un collectif qui connaît parfaitement les exigences des grands tournois. Cette rencontre aura lieu à 3 heures dans la nuit de mardi à mercredi, diffusée sur M6 et BeIN Sports.

Enfin, un remake des grands rendez-vous récents du football européen oppose l'Angleterre à la Croatie. Les Three Lions, toujours en quête d'un premier titre mondial depuis 1966, avancent avec l'un des effectifs les plus talentueux de la planète. Mais la Croatie est devenue une habituée des derniers tours, demi-finaliste en 2018 et troisième en 2022. Avec les choix forts du nouveau sélectionneur Thomas Tuchel, les Anglais veulent transformer leur potentiel en trophée.

Les Croates de Luka Modric comptent sur leur expérience pour gérer les moments importants. Ce choc est à suivre mercredi 17 juin à 22 heures sur M6 et BeIN Sports. Ces cinq rencontres promettent du spectacle et pourraient déjà dessiner les contours de la suite du tournoi. Les amateurs de football ont rendez-vous avec des affiches de prestige, où chaque équipe cherchera à imposer sa marque dès le premier tour





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