Coupe du monde 2026 : le Sénégal, principal défi de la France en phase de groupe

Analyse détaillée du Sénégal, 14e au classement FIFA, confronté à la France en groupe I du Mondial 2026, avec focus sur les joueurs clés, la campagne de qualification et les enjeux extra‑sportifs.

Le groupe I de la Coupe du monde 2026 verra s'affronter, dès l'ouverture du tournoi, la France et le Sénégal, deux nations dont l'histoire récente est jalonnée de confrontations mémorables.

Les Bleus, champions en titre, vont devoir prendre leurs distances avec les Lions de la Téranga, classés quatorzième au classement mondial de la FIFA et considérés comme le principal obstacle français dans ce groupe. Le Sénégal, deuxième puissance du football africain derrière le Maroc, porte les cicatrices d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations (CAN) perdue de façon controversée contre les Marocains, mais il arrive à Mexico avec la ferme intention de revivre les exploits de 2002, où il avait rouvert la voie à la France dès le premier match de la compétition.

Cette fois‑ci, les Lions espèrent transformer la nostalgie d'une soirée de 2002 en un nouveau triomphe, en s'appuyant sur l'expérience de joueurs chevronnés et sur une campagne de qualification parfaite, où ils n'ont encaissé aucun revers, enregistrant sept victoires et trois matchs nuls contre la République démocratique du Congo et le Soudan. Au cœur de cette équipe, plusieurs visages familiers incarnent la continuité et le leadership.

Sadio Mané, figure emblématique du football sénégalais, détient le record du deuxième joueur le plus capé et figure parmi les meilleurs buteurs de la sélection avec 54 buts en 125 sélections depuis ses débuts en 2012. Son influence dépasse le simple aspect technique ; il a notamment rappelé ses coéquipiers du vestiaire lors de la finale de la CAN pour poursuivre le combat contre le Maroc, même après un penalty controversé.

En soutien à Mané, Ismaïla Sarr, Idrissa Gueye et Kalidou Koulibaly affichent chacun plus de 80 sélections, offrant une solidité défensive, créative et physique. La grande majorité de ces cadres évoluent dans les plus grands championnats européens - Ligue 1, Premier League, Bundesliga - ce qui les habitue à la cadence élevée du football d'élite et leur confère une compréhension tactique aiguë, essentielle pour affronter une équipe française aux multiples facettes.

Outre les aspects purement sportifs, le contexte extérieur du Mondial 2026 ajoute une dimension supplémentaire. À quelques jours de l'ouverture, des manifestations ont perturbé l'accès à une zone de fans à Mexico, nécessitant une intervention policière musclée. Parallèlement, des inquiétudes sanitaires - rappel du virus Ebola - ont conduit un maire à annuler un match amical de préparation entre le Congo et le Chili, illustrant les défis logistiques et sanitaires qui entourent le tournoi.

Malgré ces imprévus, le Sénégal entre dans la compétition avec la conviction que son parcours historique - notamment le succès inattendu de 2002, où les Lions avaient battu la France 1‑0 en phase de groupes, avant d'atteindre les quarts de finale - peut être réédité. Les attentes sont donc élevées, tant du côté des supporters sénégalais que des observateurs internationaux, qui scruteront chaque geste des Lions de la Téranga dans l'espoir d'une performance qui les placerait à nouveau parmi les favoris de la compétition





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