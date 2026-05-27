Coupe du monde 2026 : le Qatar vise la phase à élimination directe

Après avoir accueilli le Mondial 2022, le Qatar veut prouver sa valeur sportive lors de la Coupe du monde 2026. L'équipe de Julen Lopetegui s'est qualifiée pour la première fois sur le terrain et espère franchir un cap.

Le Qatar aborde la Coupe du monde 2026 avec l'ambition de montrer qu'il n'est pas seulement un hôte de prestige, mais aussi une nation capable de briller sur le terrain.

Qualifiée pour la première fois de son histoire via les éliminatoires, la sélection de Julen Lopetegui veut profiter de l'élargissement de la compétition à 48 équipes pour atteindre la phase à élimination directe. Un objectif ambitieux pour une équipe en pleine transition, qui mise sur un mélange d'expérience et de jeunesse. Le parcours de qualification du Qatar a été presque parfait.

Lors du deuxième tour, les Grenats ont enchaîné cinq victoires et un nul, avant de se retrouver dans un groupe de trois avec Oman et les Émirats arabes unis au quatrième tour. Un match décisif contre les Émirats, remporté 2-1, a scellé leur billet pour le Mondial nord-américain.

"C'était une finale, avec une pression immense", confie Karim Boudiaf, l'un des cadres de l'équipe. "Le coach nous a demandé de la patience, et tout s'est débloqué sur coups de pied arrêtés. " L'émotion était à son comble, tant pour les joueurs que pour les supporters. Depuis l'arrivée de Julen Lopetegui en mai 2025, le style de jeu a évolué vers une possession de balle à l'espagnole.

L'ancien entraîneur du FC Séville, vainqueur de la Ligue Europa 2020, n'a remporté que deux de ses dix premiers matchs, mais il insuffle une nouvelle philosophie.

"C'est un coach complet, proche des joueurs, avec des bases tactiques incroyables", souligne Boudiaf. Cependant, la préparation a été perturbée par le conflit au Moyen-Orient, annulant deux amicaux prévus contre l'Argentine et la Serbie.

"On n'a pas joué ensemble depuis octobre, hormis des matchs internes", regrette le milieu de terrain. Le manque de cohésion et l'inexpérience de nombreux jeunes pourraient être des handicaps, comme en témoignent des défaites récentes contre le Kirghizistan (3-1) et l'Ouzbékistan (3-0). Malgré ces doutes, le Qatar peut compter sur son attaquant vedette, Almoez Ali. Né au Soudan, le joueur d'Al-Duhail est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 55 réalisations en 118 matchs.

Il a terminé en tête du classement des buteurs des éliminatoires asiatiques (7 buts).

"Il a le sens du but, il défend, il presse, c'est un top player", assure Boudiaf. Pour sa première Coupe du monde en 2022, le Qatar avait craqué face à l'Équateur (2-0) et au Sénégal (3-1).

"Le plus gros regret", confie Boudiaf, qui espère que cette fois, l'équipe saura gérer la pression. Avec un groupe comprenant des nations comme le Portugal et le Ghana, le chemin vers les huitièmes de finale s'annonce semé d'embûches, mais les Grenats veulent croire en leurs chances





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