Coupe du monde 2026 : le programme TV complet, les matchs gratuits sur M6 et la colère de Marie Portolano

Découvrez le calendrier intégral des matchs de la Coupe du monde 2026, les diffusions en clair sur M6, la polémique autour de la couverture médiatique soulevée par Marie Portolano, et le record d'audience historique de TF1 pour la finale.

La Coupe du monde 2026 de la FIFA s'annonce comme un événement planétaire, et les diffuseurs français ont dévoilé leur programme complet. TF1 et M6 se partagent les droits de retransmission, avec une particularité : plusieurs matchs seront diffusés en clair sur M6, permettant au grand public de suivre gratuitement les rencontres.

Parmi les affiches prévues, on retrouve États-Unis - Paraguay, Canada - Bosnie-Herzégovine, Mexique - Afrique du Sud, et Corée du Sud - Tchéquie. Chaque match a son horaire et sa chaîne attitrée, avec des cérémonies d'ouverture réparties sur trois jours. Les amateurs de football pourront ainsi planifier leur calendrier et ne rien manquer de ce tournoi tant attendu.

Cependant, cette couverture médiatique n'est pas sans susciter des critiques. Marie Portolano, figure connue du paysage audiovisuel français, a poussé un coup de gueule retentissant : 'Nous n'existons tout simplement pas'. Cette déclaration, faite dans le cadre de la promotion de la Coupe du monde 2026, dénonce le manque de visibilité accordé à certaines équipes ou à certains aspects du tournoi.

Selon elle, les diffuseurs mettent trop l'accent sur les grandes nations du football au détriment d'autres compétiteurs, créant un déséquilibre dans la couverture. Cette prise de position a relancé le débat sur l'équité médiatique lors des grands événements sportifs.

Par ailleurs, la finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et l'Argentine a battu un record d'audience historique en France sur TF1, avec des pics à plus de 20 millions de téléspectateurs. Ce succès populaire confirme l'engouement des Français pour le football, et les attentes sont élevées pour 2026. Les diffuseurs espèrent réitérer ces performances, notamment grâce à une programmation dense et accessible.

Au-delà des matchs, les téléspectateurs pourront également suivre les trois cérémonies d'ouverture, qui promettent d'être spectaculaires. Avec un tel programme, la Coupe du monde 2026 s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour les fans de football en France





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