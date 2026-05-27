Coupe du monde 2026 : le processus de sélection des arbitres dévoilé

La FIFA a annoncé la liste des arbitres pour le Mondial 2026, sélectionnés après un long processus alliant rigueur, expérience et condition physique.

La Coupe du monde 2026, qui se déroulera en Amérique du Nord, approche à grands pas. Parmi les préparatifs essentiels figure la sélection des arbitres qui officieront lors de cette 23e édition.

Le 9 avril 2026, la FIFA a dévoilé la liste officielle des 52 arbitres centraux, 88 arbitres assistants et 30 arbitres vidéo. Ces hommes et femmes en noir ont été choisis après un processus rigoureux, débuté dès la fin de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Massimo Busacca, directeur de l'arbitrage à la FIFA, explique que cette préparation a inclus des séminaires, des ateliers et un suivi continu.

Tous les candidats ont été évalués par des instructeurs, des préparateurs physiques, des médecins et des kinésithérapeutes de la FIFA. L'objectif est de retenir uniquement les arbitres capables de gérer les rencontres les plus prestigieuses, entre les meilleures équipes du monde. Les critères de sélection sont multiples. La FIFA soumet les arbitres à des séminaires intensifs pour tester leurs qualités d'arbitrage et leurs aptitudes physiques.

Par exemple, vingt-quatre arbitres de seize pays des confédérations CONMEBOL et Concacaf ont participé à des sessions à Rio de Janeiro, mêlant exercices physiques et analyses théoriques. Tori Penso, arbitre américaine ayant dirigé la finale de la Coupe du monde féminine 2023, décrit ces séances : le matin, travail sur le terrain pour la condition physique et mentale ; l'après-midi, analyse technique en salle de classe.

Des préparations similaires ont eu lieu dans les autres confédérations, notamment en Asie, en Afrique et en Océanie. L'objectif est d'assurer une uniformité des décisions, comme le souligne l'arbitre néerlandais Danny Makkelie : il est primordial que tous les arbitres prennent les mêmes décisions face à des situations similaires. Au-delà de la préparation physique et technique, la FIFA tient compte de la régularité, de la rigueur et de l'expérience des arbitres lors de grandes compétitions internationales.

Les arbitres sélectionnés ont démontré leur capacité à gérer la pression des matchs à enjeu élevé. La liste finale reflète un équilibre entre les confédérations, tout en privilégiant l'excellence individuelle. Pour les cent quatre matchs du Mondial, ces arbitres seront aussi importants que les joueurs. Le processus de sélection garantit qu'ils sont prêts à prendre les bonnes décisions, contribuant ainsi au succès de la compétition.

Les amateurs de football peuvent être assurés que les arbitres de la Coupe du monde 2026 ont été choisis avec le plus grand soin





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