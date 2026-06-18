Coupe du Monde 2026 : le Portugal accroché par la RDC, Ronaldo critiqué

Le Portugal de Cristiano Ronaldo a concédé le match nul contre la République démocratique du Congo (1-1) pour son entrée en Coupe du Monde 2026. L'attaquant de 41 ans est critiqué, tandis que la polémique sur l'hymne national et les pauses hydratation animent les débats.

Le Portugal de Cristiano Ronaldo a débuté sa Coupe du Monde 2026 par un match nul décevant contre la République démocratique du Congo (1-1) à Houston.

L'attaquant de 41 ans, critiqué au Portugal et par l'ancien joueur Thierry Henry, a manqué plusieurs occasions. Henry a rappelé que Ronaldo doit accepter son rôle de remplaçant. Le match s'est déroulé sous une chaleur accablante, avec des pauses hydratation controversées.

Par ailleurs, la polémique sur le sifflement de la Marseillaise en伊朗 a refait surface après des propos du maire insoumis de Paris. Le président du RN, Jordan Bardella, a accusé ce dernier de racisme, tandis que le maire a défendu son analyse comme une réflexion sociologique. En parallèle, la pause hydratation instaurée par la Fifa suscite la colère des supporters, qui y voient une publicité déguisée. Lors du match Ghana-Panama, des huées ont été entendues.

Enfin, le sélectionneur belge de l'Afrique du Sud, Hugo Broos, a répondu avec humour aux critiques après la défaite 2-0 contre le Mexique. Il a raconté qu'un fan avait suggéré de lui ériger une statue en bois après la qualification pour la Coupe du Monde, afin de pouvoir la brûler facilement après une défaite. Cette anecdote a marqué les esprits. La première journée de la phase de groupes s'est achevée avec neuf matchs nuls sur 24, un bilan mitigé.

Les supporters anglais ont détourné le slogan Make America Great Again après leur victoire contre la Croatie. La compétition se poursuit avec 80 matchs restants sur 31 jours





lobs / 🏆 5. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Du Monde 2026 Cristiano Ronaldo Portugal République Démocratique Du Congo Polémique

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du monde 2026: Roberto Martinez a déjà décidé de quitter le PortugalAlors que le Portugal s'apprête à entrer en lice à la Coupe du monde, le journaliste Ben Jacobs annonce que le sélectionneur portugais Roberto Martinez devrait quitter son poste à la fin du Mondial.

Read more »

Coupe du monde 2026 : le Portugal y croit plus que jamais, “n’ayez peur de rien”Rarement le Portugal n’avait réuni autant de talents lors d’une Coupe du monde. Emmenée par Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Bruno Fernandes et Cristiano Ronal...

Read more »

Coupe du Monde 2026 : le Portugal et la RD Congo se distinguent dans le groupe KLa Coupe du Monde 2026 a débuté ce jeudi 11 juin aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le groupe K oppose le Portugal, la RD Congo, la Colombie et l'Ouzbékistan. La RD Congo a créé la surprise en obtenant un match nul contre le Portugal grâce à un but de Yoane Wissa, mettant fin à 52 ans d'absence. La presse internationale commente les débuts de l'équipe de France après leur victoire contre le Sénégal, soulignant Mbappé et Dembélé. Des discussions subsistent sur une décision d'arbitrage non-pénalty concernant Mbappé, et des observateurs pointent des problèmes avec Dembélé. En outre, Malo Gusto a subi une blessure à la cheville lors d'un match amical des remplaçants.

Read more »

Portugal accroché par la RDC, Ronaldo déçoit pour son entrée en Coupe du monde 2026Le Portugal n'a pu faire mieux qu'un match nul 1-1 face à la République Démocratique du Congo lors de son premier match de la Coupe du monde 2026. Cristiano Ronaldo, titulaire, n'a pas réussi à faire la différence, suscitant des critiques sur son apport à l'équipe.

Read more »