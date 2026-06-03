Coupe du monde 2026 : le plan de préparation complet de la Tunisie dévoilé

La Fédération Tunisienne de Football a annoncé le calendrier de préparation des Aigles de Carthage pour le Mondial 2026. Entre le stage de Tabarka et les matchs amicaux contre l'Autriche et la Belgique, la Tunisie se met en condition pour affronter un groupe F composé du Japon, des Pays-Bas et de la Suède. Détails du programme.

Le sélectionneur de l'équipe nationale tunisienne, Sabri Lamouchi , a dévoilé le plan de préparation détaillé en vue de la Coupe du monde 2026. Ce programme, minutieusement élaboré, vise à mettre les Aigles de Carthage dans les meilleures conditions possibles pour affronter un groupe F particulièrement relevé.

Concrètement, la Tunisie disputera deux matchs amicaux de très haut niveau contre l'Autriche et la Belgique, deux sélections européennes Redoutables, afin de tester ses systèmes de jeu et d'affûter ses armes avant le grand rendez-vous mondial. La liste des 26 joueurs convoqués sera officialisée autour du 15 mai 2026. Le stage de préparation, quant à lui, débutera le 21 mai à Tabarka.

Cette première concentration permettra de réunir l'ensemble des joueurs retenus, qu'ils évoluent en Tunisie ou que leurs championnats respectifs soient déjà terminés. L'objectif principal de ce rassemblement initial est de construire une base physique solide et de commencer à implanter les schémas tactiques que l'entraîneur souhaite mettre en place. Les séances seront intenses et ciblées pour prepared le groupe aux exigences physiques et techniques des matchs à venir contre des adversaires européens de premier plan.

Le premier match amical est prévu à Vienne contre l'Autriche le 1er juin 2026 à 20h45. La seconde confrontation aura lieu à Bruxelles face à la Belgique le 6 juin 2026 à 15 heures. Le choix de ces deux nations n'est pas anodin.

Toutes deux partagent des caractéristiques avec les adversaires directs de la Tunisie dans le groupe F, à savoir les Pays-Bas et la Suède : une grande discipline tactique, une organisation défensive rigoureuse et une expérience des grandes compétitions. Ces rencontres de préparation serviront donc de véritable laboratoire pour le staff technique.

Elles permettront d'évaluer l'efficacité des systèmes proposés, de tester les complémentarités dans les différents secteurs de jeu et de prendre des décisions éclairées concernant le onze titulaire et les configurations à adopter pour les matchs de la phase de groupes. Il est à noter que la préparation a déjà débuté en mars dernier avec deux autres matchs amicaux. Les Aigles de Carthage avaient alors affronté Haïti (victoire 1-0) et le Canada (match nul 0-0).

Ces confrontations, face à des sélections nord-américaines, avaient offert une première opportunité d'observation et de réglages, notamment en vue de la confrontation contre le Japon, autre protagoniste du groupe F. Le Japon, habitué des phases finales de la Coupe du monde, constitue en effet un défi tactique majeur, réputé pour sa maîtrise collective et son jeu technique. Au final, la Tunisie se retrouve dans un groupe extrêmement homogène et exigeant.

Si la confrontation contre les Pays-Bas, nation majeure du football mondial, apparaît comme le sommet de la poule, le match contre la Suède pourrait s'avérer décisif pour la qualification. Dans un format où les meilleurs troisièmes accèdent également au tour suivant, chaque point comptera. Le plan de préparation, avec son stage en Tunisie et ses deux matchs de gala en Europe, est donc conçu pour aborder cette compétition avec un maximum de sérénité et d'ambition.

Il s'agit de créer un groupe soudé, physiquement préparé et tactiquement au point pour espère rivaliser avec des nations footballistiquement plus établies





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