Le Mexique, coorganisateur de la Coupe du monde 2026, s'est qualifié pour les huitièmes de finale grâce à une victoire 1-0 contre la Corée du Sud. Les Mexicains terminent premiers du groupe A et joueront la suite à domicile, à Mexico. Le gardien Raul Rangel a réalisé des arrêts décisifs.

Le Mexique s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après une victoire 1-0 contre la Corée du Sud, jeudi 18 juin à Guadalajara.

Cette victoire, obtenue grâce à un but de Luis Romo à la 50e minute, permet aux Mexicains, coorganisateurs du tournoi, de terminer premiers du groupe A et de jouer les matchs à élimination directe à domicile, à Mexico. Le gardien Raul Rangel a réalisé des arrêts décisifs en fin de match pour préserver l'avantage. La Corée du Sud, deuxième du groupe avec trois points, n'a besoin que d'un nul face à l'Afrique du Sud pour se qualifier.

Le Mexique affrontera la République tchèque lors du dernier match de groupe, l'esprit déjà tourné vers les huitièmes. Les supporters mexicains espèrent maintenant égaler ou dépasser les quarts de finale atteints en 1970 et 1986. Cette qualification prématurée, la première de l'histoire pour un pays hôte à ce stade, survient quatre ans après l'élimination précoce au Qatar. Le match a été équilibré, avec peu d'occasions avant l'ouverture du score suite à une erreur du gardien sud-coréen.

Raul Jimenez a manqué une occasions franche pour le Mexique, tandis que Son Heung-min a été bien contrôlé. Les équipes montrent une grande discipline tactique. La victoire mexicaine confirme le statut de favori du groupe, malgré des doutes initiaux. Le parcifique mexicain, déjà en forme, bénéficiera du soutien de son public pour la suite.

La Corée du Sud devra se ressaisir face à l'Afrique du Sud. Le groupe se conclura par des matchs à enjeux pour les deux équipes. L'Afrique du Sud et la République tchèque, avec un point chacun, restent en lice pour la deuxième place. Le Mexique peut déjà se concentrer sur le prochain tour, avec l'avantage de jouer à domicile.

Cette première qualification historique pour les huitièmes avant le dernier match de groupe illustre la maîtrise du Tri. Le gardien Raul Rangel, auteur d'un double arrêt décisif, a été déterminant. Le but de Luis Romo, profitant d'une erreur du gardien, a été suffisant. Le match a montré des équipes techniquement solides mais peu inspirées en attaque.

Le Mexique a su faire preuve de réalisme. Cette victoire est un signal fort lancé aux autres favoris. Les supporters envahissent les rues de Guadalajara pour célébrer. Le président mexicain a félicité l'équipe.

La qualification est déjà une réussite pour le pays organisateur. Le dernier match contre la République tchèque sera l'occasion de parfaire la préparation. La Corée du Sud devra impérativement battre l'Afrique du Sud pour éviter une élimination précoce. Le football asiatique reste en quête de performances en phase à élimination directe.

Le Mexique, quant à lui, peut rêver d'un parcours glorieux à domicile. L'ambiance dans les stades mexicains est électrique. Le pays se prépare à accueillir des matchs à haut risque. La sécurité a été renforcée autour des sites.

Les autorités locales ont appelé au calme. Le succès sportif est déjà au rendez-vous pour les coorganisateurs. La fédération mexicaine a annoncé des initiatives pour les supporters. Des zones de fan fest ont été installées dans tout le pays.

La Coupe du monde 2026 s'annonce comme une fête du football en Amérique du Nord. Le Mexique a pris une option sérieuse pour aller loin. Le parc à élimination directe s'annonce passionnant. Les autres groupes livrent aussi leur verdict.

Le Brésil, l'Argentine et la France semblent en forme. Mais le football reste imprévisible. Le Mexique a les moyens de créer la surprise. Son expérience en Coupe du monde est un atout.

Les jeunes talents émergent aussi. L'équipe est un mélange de vétérans et de nouveaux visages. Javier Aguirre, le sélectionneur, a su créer un groupe soudé. La victoire contre la Corée du Sud était attendue, mais pas à ce point.

Le score serré reflète l'équilibre des forces. Le Mexique a su maîtriser le match sans forces. La qualification est méritée. La fête bat son plein dans la capitale.

Les feux d'artifice ont salué le but de Romo. Les drapeaux mexicains sont omniprésents. Le peuple mexicain vit le football comme une religion. Cette Coupe du monde à domicile est une occasion unique.

L'équipe ne veut pas décevoir. Les mois de préparation ont été intensifs. Le staff technique a tout planifié. Les joueurs ont répondu présent.

La victoire est le fruit d'un travail collectif. Chaque joueur a apporté sa pierre à l'édifice. Le gardien Rangel a été irréprochable. La défense a tenu bon.

Le milieu a controlé le jeu. L'attaque a trouvé la faille. La substitution de Jimenez a été discutée. Son entrée n'a pas été décisive.

Mais l'essentiel est la victoire. Le Mexique peut maintenant souffler un peu. Le repos sera court avant le dernier match. La récupération est cruciale pour les huitièmes.

Les adversaires potentiels sont connus. Le Mexique évite pour l'instant les gros morceaux. Mais tout peut changer en phase à élimination. La prudence reste de mise.

L'optimisme est permis. Les supporters en sont convaincus. La banderole "Sí se puede" résonne dans les stades. La Coupe du monde 2026 est déjà historique pour le Mexique.

Il faudra attendre les prochains matchs pour voir jusqu'où ira le Tri. Le chemin est encore long, mais l'espoir est grand. La fête continue pour le football mexicain





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