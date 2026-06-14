Coupe du monde 2026 : le Maroc et le Brésil se neutralisent (1-1) dans un match captivant

Résumé du match nul entre le Maroc et le Brésil (1-1) lors de la première journée du groupe C de la Coupe du monde 2026. Le Maroc a ouvert le score par Ismael Saibari avant l'égalisation de Vinicius. Les deux équipes ont offert un beau spectacle.

Le premier grand choc de la Coupe du monde 2026 a tenu toutes ses promesses samedi 13 juin au MetLife Stadium d'East Rutherford, près de New York.

Le Maroc, demi-finaliste surprise de l'édition 2022, et le Brésil, grand favori de la compétition, se sont neutralisés (1-1) dans une rencontre intense et agréable à suivre. Les deux nations, parmi les meilleures au classement FIFA, ont offert un spectacle de qualité, démontrant leur ambition et leur préparation pour ce tournoi planétaire en Amérique du Nord. La première période a été dominée par les Lions de l'Atlas, qui ont concrétisé leur supériorité en ouvrant le score à la 21e minute.

Sur une passe profonde et délicieuse de Brahim Diaz, Ismael Saibari a réalisé un lob parfait pour tromper le gardien brésilien Alisson. Ce but, d'une grande technicité, a récompensé le pressing haut et l'animation offensive du Maroc.

Cependant, l'avantage des joueurs de Walid Regragui a été de courte durée. Environ dix minutes plus tard, Vinicius Junior a égalisé d'une frappe croisée puissante et précise, impossible à arrêter pour Yassine Bounou. Ce but, inscrit avant la pause, a remis les deux équipes à égalité et a aussi rappelé que l'attaquant du Real Madrid assume pleinement son rôle de leader en l'absence de Neymar, forfait pour ce match comme l'a confirmé Carlo Ancelotti.

En seconde période, les deux équipes ont continué à se créer des occasions sans parvenir à faire la différence. Le Maroc a maintenu son organizzation défensive solide tandis que le Brésil a tenté de perforer le bloc adverse par des accélérations et des combinaisons rapides.

Le match s'est finalement terminé sur ce score de parité, un résultat qui laisse les deux équipes avec un point chacune dans ce groupe C. L'autre rencontre de la soirée opposait Haïti à l'Écosse, deux sélections qui effectuent leur retour à la Coupe du monde après de nombreuses années. Cette première journée du tournoi a donc été marquée par l'équilibre et le niveau de jeu élevé, installant d'emblée la tension et l'excitation pour la suite de la compétition





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