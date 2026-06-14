Coupe du monde 2026 : le Maroc accroche le Brésil, l'Écosse et l'Australie s'imposent

Le Maroc tient en échec le Brésil (1-1), l'Écosse bat Haïti (1-0) et l'Australie domine la Turquie (2-0) lors de la troisième nuit du Mondial-2026.

La nuit du samedi 13 au dimanche 14 juin a été riche en émotions pour les amateurs de football avec trois matchs de la Coupe du monde 2026.

Le Maroc, demi-finaliste surprise de l'édition 2022, a montré un visage séduisant en tenant en échec le Brésil (1-1) dans un Metlife Stadium comble à East Rutherford, dans la banlieue de New York, devant 80 663 spectateurs. Les Marocains, portés par leur collectif et leur intensité, ont ouvert le score par Ismael Saibari (21e), avant que Vinicius Jr n'égalise pour les Brésiliens (32e).

La seconde période a vu une meilleure maîtrise brésilienne, mais la défense marocaine, bien organisée, a su résister. Ce résultat met en lumière les progrès constants du football africain et la difficulté pour le Brésil, quintuple champion du monde, de hausser son niveau de jeu pour prétendre à une sixième étoile. Dans le groupe C, l'Écosse a fait un retour réussi en Coupe du monde après 28 ans d'absence en battant Haïti 1-0 à Foxborough (Massachusetts).

John McGinn a inscrit l'unique but du match à la 28e minute, offrant une victoire méritée aux Écossais. Haïti, pour sa deuxième participation à un Mondial après 1974, a montré une belle résistance mais n'a pas réussi à égaliser. Les Écossais, solides défensivement et opportunistes en attaque, lancent ainsi parfaitement leur campagne dans ce groupe où l'enjeu est de taille.

De son côté, l'Australie a créé la surprise en battant la Turquie 2-0 à Vancouver, avec des buts de Nestory Irankunda et Connor Metcalfe, un par mi-temps. Cette victoire autoritaire place les Socceroos en tête du groupe D, aux côtés des États-Unis, qui avaient écrasé le Paraguay 4-1 la veille. L'Australie montre qu'elle peut rivaliser avec les meilleures nations, tandis que la Turquie devra se ressaisir pour espérer se qualifier.

Enfin, le président de la fédération iranienne Mehdi Taj a rappelé à la Fifa la nécessité de garantir que seul le drapeau iranien soit visible dans les stades, afin d'éviter toute manifestation politique de la diaspora lors des matchs de Team Melli aux États-Unis. Cette requête s'inscrit dans un contexte diplomatique tendu, où le sport devient un terrain d'expression politique





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