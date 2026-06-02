Coupe du monde 2026 : le maire d'une commune espagnole annule un match amical en raison de l'épidémie d'Ebola

Le maire de La Línea de la Concepción, en Espagne, a annulé un match amical entre le Chili et la République démocratique du Congo en raison de l'épidémie d'Ebola dans ce dernier pays.

La Coupe du monde 2026 est en pleine préparation, mais des problèmes sanitaires commencent à apparaître. Le maire de La Línea de la Concepción, en Espagne, a annulé un match amical entre le Chili et la République démocratique du Congo en raison de l'épidémie d' Ebola dans ce dernier pays.

Le maire a invoqué la prudence sanitaire et a déclaré que le match n'était pas autorisé. Les deux équipes n'auront pas le temps de reprogrammer une rencontre de préparation. La République démocratique du Congo doit jouer mercredi à Liège, en Belgique, contre le Danemark. Lors du Mondial, la RD Congo jouera dans le groupe K contre la Colombie, le Portugal et l'Ouzbékistan.

Un responsable de la sélection congolaise avait indiqué à l'AFP le 21 mai dernier que l'équipe avait annulé son stage de préparation au Mondial à Kinshasa pour le transférer en Belgique. Le 23 mai, la Maison-Blanche avait affirmé que la sélection devrait s'isoler dans une 'bulle' pendant 21 jours pour éviter une contamination au virus Ebola si elle veut entrer aux États-Unis pour disputer la Coupe du monde





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