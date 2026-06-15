Coupe du monde 2026 : le Japon arrache le nul face aux Pays-Bas (2-2) dans un match fou

Les Pays-Bas ont mené deux fois mais ont finalement partagé le point avec le Japon (2-2) lors de la première journée du groupe F. Daichi Kamada a égalisé à la 89e minute pour les Samouraïs bleus, qui confirment leurs ambitions.

Les Pays-Bas et le Japon se sont quittés sur un score de parité 2-2 lors de leur première rencontre de la Coupe du monde 2026, le dimanche 14 juin à Dallas.

Les Néerlandais, pourtant en tête à deux reprises en seconde période grâce à des buts de Virgil Van Dijk et Crysencio Summerville, ont finalement été rejoints par les Japonais, qui ont marqué par Keito Nakamura puis Daichi Kamada dans le temps additionnel. Ce match nul laisse les deux équipes avec un point chacune dans le groupe F. Les Oranje, privés au coup d'envoi de Memphis Depay, ont dominé la première mi-temps sans concrétiser, avant de voir les Samouraïs bleus réagir après la pause.

Malgré plusieurs occasions, dont une frappe détournée de Cody Gakpo, les Pays-Bas ont cédé dans les dern instants sur une déviation dans la surface. Pour le Japon, ce résultat confirme le potentiel de cette génération, déjà huitième de finaleiste au Qatar. Pour les Pays-Bas, des doutes subsistent après une préparation mitigée et une finale attendue depuis 2014. Ils devront réagir dès leur prochain match face à la Suède





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