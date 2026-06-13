Coupe du monde 2026 : le Ghana proteste auprès du Canada après le refus de visa à Thomas Partey

Le gouvernement ghanéen a officiellement protesté samedi auprès des autorités canadiennes après le refus de visa accordé à Thomas Partey, accusé de viols et jugé en 2027. Cette décision empêche le joueur de participer au premier match du Ghana à la Coupe du monde 2026 contre le Panama à Toronto.

Le gouvernement ghanéen a déposé une protestation officielle samedi auprès des autorités canadiennes suite au refus de visa accordé au joueur de football Thomas Partey .

Le milieu de terrain, qui évolue actuellement au Villarreal CF après un passage à Arsenal, est accusé de viols et doit être jugé en 2027 en Grande-Bretagne. Cette décision canadienne empêche le joueur de rejoindre Toronto où le Ghana doit disputer son premier match de la Coupe du monde 2026 le 17 juin contre le Panama.

L'équipe nationale ghanéenne a établi son camp de base aux États-Unis, à la Bryant University de Boston, mais la présence de Partey était attendue pour ce tournoi. Le gouvernement ghanéen qualifie cette décision de malheureuse et souligne son impact sur la préparation de l'équipe. Cette situation intervient dans un contexte de Coupe du monde 2026, première édition à 48 équipes, où plusieurs nations sont déjà en action.

Les États-Unis ont ainsi lancé leur campagne par une victoire impressionnante 4-1 contre le Paraguay. Le Canada, pour sa part, a évité une première désillusion en décrochant le tout premier point de son histoire dans un Mondial grâce à un but sublime. Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a commenté l'expansion à 48 équipes en suggérant que cela pourrait permettre à des nations comme l'Italie, non qualifiée pour les éditions récentes, de participer.

Par ailleurs, l'équipe de France a enregistré les absences de William Saliba, Théo Hernandez et Aurélien Tchouaméni à l'entraînement, alimentant les spéculations sur leur condition avant le tournoi. L'affaire Partey soulève ainsi des questions sur les implications juridiques internationales et l'impact sur les sélections lors d'un événement planétaire comme la Coupe du monde





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