Coupe du monde 2026 : le Curaçao, petit poucet, rêve de surprise face aux géants

Le Curaçao se prépare pour sa première Coupe du monde en 2026, dans un groupe difficile avec l'Allemagne, l'Équateur et la Côte d'Ivoire. Malgré son faible classement, l'équipe caribéenne espère créer la surprise grâce à ses joueurs clés.

Le Curaçao , petite île des Caraïbes de seulement 150 000 habitants, s'apprête à vivre un moment historique : sa première participation à une Coupe du monde de football.

Qualifiée en novembre 2025, l'équipe nationale a réalisé un exploit retentissant, se hissant parmi l'élite mondiale. Placée dans le groupe E, elle devra affronter l'Allemagne, l'Équateur et la Côte d'Ivoire, trois adversaires redoutables sur le papier. Malgré son statut de petit poucet, le Curaçao nourrit des ambitions et espère créer la surprise. Avec un classement FIFA de 83e rang, les Curaciens misent sur leur collectif et quelques individualités talentueuses pour tirer leur épingle du jeu.

Pour leur entrée en lice, les hommes de la sélection caribéenne défieront l'Allemagne, quadruple championne du monde. Les Allemands, actuellement 10e au classement FIFA, arrivent avec une confiance retrouvée après un quart de finale à l'Euro 2024 et une 4e place en Ligue des nations. Leur défense solide et leur expérience des grandes compétitions en font les grands favoris de ce match.

Le Curaçao devra se montrer irréprochable défensivement et compter sur des contre-attaques rapides menées par l'ailier gauche Jearl Margaritha, qui pourrait être l'atout surprise. Toutefois, le risque d'une lourde défaite plane, et les supporters espèrent que leur équipe saura limiter les dégâts et saisir les occasions. Le deuxième adversaire, l'Équateur, s'est qualifié avec brio en terminant deuxième des éliminatoires sud-américaines, devant le Brésil et l'Uruguay, malgré une pénalité de trois points.

La Tri, solide en défense avec des joueurs comme Piero Hincapié et William Pacho, et efficace en attaque grâce à Enner Valencia, représente un défi de taille. Les frères Bacuna, Juninho et Leandro, cadres du milieu curacien, devront orchestrer le jeu pour contrer la stratégie équatorienne.

Enfin, la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, complète ce groupe homogène. Les Éléphants, avec leur capitaine Franck Kessié, visent une première qualification en phase à élimination directe et pourraient être l'adversaire le plus abordable pour le Curaçao. Tahith Chong, passé par Manchester United et auteur d'un doublé lors des qualifications, sera un atout offensif clé. Malgré leur statut d'outsider, les Curaciens croient en leurs chances de créer l'exploit et d'inscrire leur nom dans l'histoire du football mondial





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Curaçao Coupe Du Monde 2026 Football Groupe E Petit Poucet

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