Coupe du monde 2026 : le choc Maroc-Brésil, la malédiction de l'Angleterre, le rêve américain en marche... le récap de la troisième journée

La troisième journée de la Coupe du monde 2026 a été marquée par la victoire des États-Unis contre le Paraguay, le nul du Canada face à la Bosnie, et l'attente du choc entre le Maroc et le Brésil. L'Angleterre connaît un début de tournoi compliqué avec des incidents en préparation.

La Coupe du monde 2026 commence déjà à prendre de l'épaisseur avec une troisième journée qui confirme que cette compétition nord-américaine ne manquera ni de moments forts, ni de récits ni de symboles.

Retour sur les événements à retenir de ce samedi 13 juin. Que le spectacle continue ! Après la démonstration des États-Unis face au Paraguay (4-1) et le nul entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine (1-1), la Coupe du monde 2026 entre dans sa troisième journée ce samedi. Au programme : Qatar-Suisse dès 21 heures, avant le grand choc de la nuit entre le Brésil et le Maroc, prévu à minuit, puis Haïti-Écosse à 3 heures.

Un samedi soir déjà taillé pour les grandes histoires. À domicile, les Américains n'ont pas raté leur entrée. Opposés au Paraguay, les USA ont frappé fort avec une victoire nette et spectaculaire portée par leur capitaine Christian Pulisic et leur jeune attaquant Folarin Balogun. Un succès qui dit beaucoup des ambitions de la sélection dans son Mondial.

Le rêve américain démarre fort, les États-Unis corrigent le Paraguay et lancent leur Mondial à domicile en fanfare. Le score de 4-1 reflète une maîtrise totale, avec un jeu offensif et une défense solide. Les supporters présents dans le stade ont vibré devant la performance de leurs héros, qui semblent déterminés à aller loin dans cette compétition. Cette victoire confirme le statut des États-Unis comme l'un des favoris, au moins pour les phases de groupes.

De leur côté, les Canadiens ont connu une déception. Menant au score grâce à un but de Jonathan David, ils ont été rejoints en fin de match par la Bosnie-Herzégovine, qui a arraché le nul (1-1) sur une frappe lointaine déviée. Le Canada a dominé la rencontre, touchant même la barre transversale à deux reprises, mais n'a pas su concrétiser ses occasions.

Ce résultat laisse un goût amer, car les Canadiens espéraient démarrer par une victoire pour se lancer dans le tournoi. Ils devront désormais se reprendre lors des prochains matchs pour espérer se qualifier. L'attention se tourne désormais vers le choc de la nuit : Maroc contre Brésil. Ce match est attendu comme l'un des premiers grands rendez-vous de cette Coupe du monde.

Le Maroc, demi-finaliste historique en 2022, ne veut plus être regardé comme une petite surprise, mais comme une puissance capable de confirmer son changement de dimension face à la plus grande nation de l'histoire du football mondial. Les Lions de l'Atlas, portés par un collectif solide et des individualités de talent, savent qu'un bon résultat contre le Brésil enverrait un message fort à tous leurs concurrents.

De l'autre côté, la Seleção, toujours favorite, voudra imposer sa loi et ne pas laisser passer l'occasion de prendre trois points. Ce duel s'annonce électrique. En parallèle, l'Angleterre vit déjà un début de Mondial chaotique. Avant même d'avoir joué son premier match, l'équipe de Thomas Tuchel a été secouée par des incidents : un séisme ressenti pendant la préparation en Floride, des fusillades près de leur camp de base à Kansas City, et le vol d'une partie de leur matériel.

Ces événements ont perturbé la préparation des Three Lions, qui devront faire preuve de résilience pour aborder sereinement la compétition. Par ailleurs, l'affaire Thomas Partey continue de faire des vagues : le joueur ghanéen, accusé de viols et d'agression sexuelle, a été privé d'entrée au Canada mais reste au Mondial, ce qui suscite la controverse.

Enfin, la compétition vit aussi au rythme de ses histoires locales. Une ville américaine, Lawrence, s'est prise de passion pour l'Algérie : les habitants portent les Fennecs, créant une ambiance unique. Et côté télévision, la diffusion des pauses fraîcheur avec publicité agace certains téléspectateurs, mais les chaînes assument ce choix commercial. Autant de récits qui font la richesse de ce Mondial 2026, où le sport et la société s'entremêlent. La troisième journée promet encore son lot de surprises et d'émotions





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