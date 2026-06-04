Coupe du Monde 2026 : Le Cap des 10 Buts, un Exploit à Portée de Main ?

Analyse des chances de voir un joueur franchir la barre des 10 buts lors de la Coupe du monde 2026, avec l'élargissement à 48 équipes et le retour en forme de grands attaquants comme Mbappé, Haaland ou Kane.

Depuis 1958, le record de Just Fontaine (13 buts en une seule Coupe du monde) semble hors de portée. Pourtant, à l'approche du Mondial 2026, marqué par un format élargi à 48 équipes, l'idée de voir un joueur franchir la barre des 10 buts refait surface.

Ce seuil symbolique, atteint seulement par six joueurs dans l'histoire, pourrait être plus accessible que jamais, grâce à un calendrier alourdi et à des matchs plus nombreux contre des adversaires de niveau hétérogène. Le football moderne a considérablement évolué depuis les années 1950. Les systèmes tactiques se sont complexifiés, les défenses sont mieux organisées et les écarts de niveau se sont resserrés. Pourtant, certains attaquants continuent de marquer à un rythme effréné.

Kylian Mbappé, avec ses 8 buts en 2022, a montré qu'il était possible de s'approcher des sommets. À seulement 27 ans en 2026, il sera encore dans la plénitude de ses moyens. Son explosivité, sa finition clinique et son rôle central dans l'équipe de France en font le candidat numéro un pour dépasser les 10 buts.

De plus, les Bleus, parmi les favoris, pourraient disputer sept matchs, offrant à Mbappé de nombreuses occasions de marquer. Erling Haaland, autre phénomène générationnel, n'a pas encore participé à une Coupe du monde. La Norvège n'étant pas qualifiée en 2022, sa première expérience pourrait avoir lieu en 2026 si son pays se qualifie. Le joueur de Manchester City possède une efficacité redoutable, capable de multiplier les buts même face à des défenses solides.

Son instinct de buteur, sa puissance et sa taille en font une arme redoutable. Si la Norvège parvient à se hisser en phase à élimination directe, Haaland pourrait bien viser les 10 buts. Harry Kane, meilleur buteur de la Coupe du monde 2018 avec 6 buts, reste un sérieux prétendant. L'Anglais, désormais au Bayern Munich, a affiné son jeu et demeure un finisseur hors pair.

Son intelligence de placement et sa régularité dans les grandes compétitions pourraient lui permettre d'atteindre des totaux élevés, surtout si l'Angleterre, vice-championne d'Europe en 2024, confirme son statut de grande nation. D'autres vétérans comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, bien qu'en fin de carrière, pourraient encore surprendre. Messi, avec 13 buts en Coupe du monde toutes éditions confondues, a démontré sa capacité à briller sur la scène mondiale.

En 2022, il a marqué 7 buts, dont 4 en phase à élimination directe. Si l'Argentine défend son titre, Messi pourrait ajouter quelques unités supplémentaires. Ronaldo, quant à lui, détient le record de buts en sélection (plus de 130) mais n'a jamais dépassé 4 buts dans un même Mondial.

Cependant, sa soif de records et son leadership pourraient le pousser à tenter l'exploit, même à 41 ans. Le nouveau format de la Coupe du monde 2026, avec 48 équipes réparties en 16 groupes de 3, puis une phase à élimination directe élargie à 32 équipes, modifiera profondément la dynamique du tournoi. Les joueurs pourront disputer jusqu'à 7 matchs (contre 7 actuellement) mais avec des rencontres de groupe potentiellement plus déséquilibrées.

Les équipes les plus fortes affronteront des nations moins bien classées, augmentant les chances de larges victoires. Ainsi, un attaquant vedette pourrait profiter de ce contexte pour engranger un nombre inhabituel de buts.

Cependant, les records historiques restent difficiles à battre. Just Fontaine a marqué 13 buts en seulement 6 matchs en 1958, une moyenne de 2,17 buts par match. Pour atteindre ce chiffre en 2026, un joueur devrait marquer au moins 1,86 but par match sur 7 rencontres, ou 2,17 buts par match sur 6 matchs s'il ne va pas en finale. Seuls des attaquants exceptionnels, bénéficiant d'un parcours favorable et d'une forme étincelante, pourraient y parvenir.

En conclusion, si la barre des 10 buts semble plus accessible en 2026 grâce au format élargi, les records absolus demeurent un défi colossal. Mbappé, Haaland, Kane, voire Messi ou Ronaldo, sont les principaux candidats à cet exploit. Le football moderne, malgré sa rigueur tactique, offre toujours des espaces pour les grands buteurs. Le Mondial 2026 pourrait bien être le théâtre d'une nouvelle performance historique





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