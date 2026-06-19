Coupe du Monde 2026 : Le calendrier TV complet des matchs diffusés en clair et sur les chaînes payantes

Découvrez le programme TV complet de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, avec les horaires et les chaînes de diffusion pour tous les matchs, y compris ceux diffusés gratuitement sur M6.

La Coupe du Monde de la FIFA 2026 s'annonce comme un événement historique, non seulement parce qu'elle se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, mais aussi parce qu'elle inaugure le format à 48 équipes.

Les fans de football du monde entier attendent avec impatience de connaître le programme TV complet pour ne rien manquer des matchs. En France, M6 a acquis les droits de diffusion d'une sélection de rencontres en clair, offrant ainsi un accès gratuit à certains des plus grands chocs de la compétition. Les autres matchs seront diffusés sur des chaînes payantes comme beIN Sports ou TF1, selon les accords. Voici tout ce qu'il faut savoir pour suivre la compétition en direct.

Le calendrier des matchs de la phase de groupes comprend des affiches alléchantes. Par exemple, le Canada affrontera le Qatar dans un match très attendu, diffusé en clair sur M6. Les téléspectateurs pourront également voir Mexique - Corée du Sud, Tchéquie - Afrique du Sud, Suisse - Bosnie-Herzégovine, Ouzbékistan - Colombie, Portugal - République démocratique du Congo, Angleterre - Croatie, Ghana - Panama, Irak - Norvège, Argentine - Algérie, et bien d'autres.

Chaque match a son propre horaire et sa chaîne attribuée. Pour ceux qui souhaitent regarder gratuitement, M6 diffusera plusieurs rencontres clés, notamment des matchs à enjeu élevé comme Argentine - Algérie et Angleterre - Croatie. Les horaires précis seront communiqués ultérieurement, mais il est conseillé de consulter les guides TV locaux ou les sites officiels de la FIFA pour les mises à jour.

Au-delà des matchs eux-mêmes, la Coupe du Monde 2026 promet d'être une fête du football avec des stades modernes et des innovations technologiques. Les supporters français pourront suivre l'intégralité du tournoi grâce à une couverture complète sur les chaînes partenaires. M6 mise sur une programmation accessible à tous, tandis que les abonnés à beIN Sports auront accès à l'intégralité des 104 matchs.

Pour les passionnés, il est recommandé de planifier à l'avance les diffusions afin de ne pas manquer les moments forts. Avec 48 équipes réparties en 16 groupes de trois, le format promet plus de suspense et des surprises dès les premiers jours. Restez connectés pour ne rien rater de cet événement planétaire





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