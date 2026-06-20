Coupe du monde 2026 : Le calendrier complet des matchs et les chaînes de diffusion

Le programme télévisé de la Coupe du monde 2026 est en cours de préparation. Les matchs seront diffusés sur plusieurs chaînes, dont M6, qui diffusera les matchs gratuits en clair.

Le programme télévisé de la Coupe du monde 2026 est en cours de préparation. Le calendrier complet des matchs a été publié, incluant les matchs diffusés gratuitement en clair sur M6.

Les Écossais affronteront les Marocains dans un match qui sera diffusé sur la chaîne M6 à une heure qui n'a pas été précisée. Les Brésiliens joueront contre les Haïtiens dans un match qui aura lieu à une heure qui n'a pas été précisée et sera diffusé sur une chaîne qui n'a pas été précisée.

Les Turcs affronteront les Paraguayens dans un match qui sera diffusé sur une chaîne qui n'a pas été précisée à une heure qui n'a pas été précisée. Les Américains joueront contre les Australiens dans un match qui aura lieu à une heure qui n'a pas été précisée et sera diffusé sur une chaîne qui n'a pas été précisée.

Les Suisses affronteront les Bosniaques dans un match qui sera diffusé sur une chaîne qui n'a pas été précisée à une heure qui n'a pas été précisée. Les Tchèques joueront contre les Sud-Africains dans un match qui aura lieu à une heure qui n'a pas été précisée et sera diffusé sur une chaîne qui n'a pas été précisée.

Les Canadiens affronteront les Qatariens dans un match qui sera diffusé sur une chaîne qui n'a pas été précisée à une heure qui n'a pas été précisée. Les Mexicains joueront contre les Coréens dans un match qui aura lieu à une heure qui n'a pas été précisée et sera diffusé sur une chaîne qui n'a pas été précisée.

Les Ghanéens affronteront les Panaméens dans un match qui sera diffusé sur une chaîne qui n'a pas été précisée à une heure qui n'a pas été précisée. Les Ouzbeks joueront contre les Colombiens dans un match qui aura lieu à une heure qui n'a pas été précisée et sera diffusé sur une chaîne qui n'a pas été précisée.

La série Netflix 'Le Bureau de défense des droits éducatifs' a suscité un grand intérêt dans la Corée du Sud, où elle pourrait devenir réalité. Dans la série, un bureau est créé pour défendre les droits éducatifs des élèves. Un épisode de 'Demain nous appartient' a révélé que Diego a été libéré, mais une découverte a accablé Arthur. Un autre épisode de 'Demain nous appartient' a montré que Claire a été prise en otage à la prison





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