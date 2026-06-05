Coupe du monde 2026 : le calendrier complet des matchs de l'équipe de France et les horaires de diffusion

Découvrez le calendrier détaillé des matchs de l'équipe de France lors de la Coupe du monde 2026, ainsi que les horaires de diffusion en France. Cette édition historique se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026, avec 48 équipes et 104 matchs. Suivez les Bleus à travers les phases de groupe, huitièmes, quarts, demies et finale.

À moins d'une semaine du début de la Coupe du monde 2026 de football, le jeudi 11 juin prochain, une question se pose pour les supporters des Bleus : à quelle date et à quelle heure pourront-ils suivre les matchs de leur équipe favorite ?

Cette édition historique se déroulera dans trois pays : le Canada, les États-Unis et le Mexique à travers seize villes hôtes. Il s'agit de la plus grande édition de cette compétition. Pour la première fois, 48 équipes, à travers 12 groupes, vont s'affronter avec un total de 104 matchs.

La France, qui fait partie du groupe I avec le Sénégal, l'Irak et la Norvège, jouera son premier match le mardi 16 juin 2026 contre le Sénégal au Stade de Mexico, à 15h heure locale, soit 1h du matin, heure française. Il va falloir effectivement jongler avec le décalage horaire.

Pas facile de s'y retrouver : trois pays, une vaste étendue pour chacun d'eux avec plusieurs fuseaux horaires, une dizaine de villes d'accueil parmi lesquelles Los Angeles, Boston, Toronto, Vancouver ou encore Guadalajara. Bref, un vrai casse-tête pour suivre le programme. À l'issue de ces trois matchs de groupe, le calendrier des Bleus dépendra de son classement.

Si la France arrive première ou deuxième de son groupe, elle ira en huitièmes de finale avec deux cas de figure en termes de programmation. Si la France, classée deuxième du groupe I, gagne son match de huitième de finale, les Bleus disputeront leur match le mardi 30 juin 2026. Si elle est classée première, son match de huitième de finale aura lieu le lundi 29 juin 2026.

En cas de quart de finale, la date possible serait le samedi 4 juillet 2026. Pour la demi-finale, le rendez-vous serait fixé au mercredi 8 juillet 2026. Si les Bleus atteignent la finale, celle-ci se tiendra le dimanche 19 juillet 2026 au stade de New York/New Jersey à 15h heure locale, soit 21h heure française.

Voici en un coup d'œil le calendrier de l'équipe de France si elle arrive première ou deuxième de la phase de groupe I. Rendez-vous est pris pour soutenir les Bleus





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