Coupe du monde 2026 : le ballon Trionda d'Adidas, entre innovation high-tech et polémique sociale

Le ballon officiel Trionda, conçu par Adidas pour la Coupe du monde 2026, se démarque par sa structure à quatre panneaux et ses capteurs embarqués. Son design célèbre les trois pays hôtes, mais sa fabrication est éclaboussée par des accusations d'exploitation de main-d'œuvre au Pakistan. Analyse de cette controverse qui mêle technologie et éthique.

Le ballon officiel de la Coupe du monde 2026, dévoilé par la FIFA à l'automne 2025 et fabriqué par Adidas , est au cœur d'une controverse.

Nommé Trionda, cet objet conçu pour être l'un des plus sophistiqués et connectés de l'histoire du tournoi se singularise par sa fabrication innovante, composée de seulement quatre panneaux assemblés par thermocollage, une première pour un ballon de Mondial. Son design rend hommage aux trois nations hôtes - Canada, États-Unis et Mexique - à travers trois couleurs dominantes (rouge avec des feuilles d'érable, bleu avec des étoiles, vert avec un aigle) et une structure triangulaire centrale symbolisant leur union.

Des reliefs spécifiques et des coutures profondes ont été ajoutés pour améliorer l'adhérence et la stabilité en vol. En outre, Trionda intègre un capteur de mouvement central capable d'enregistrer les données de la balle et d'assister les arbitres, notamment pour les hors-jeu. Cependant, ce projet soulève des questions éthiques : des accusations d'exploitation de travailleurs, y compris des femmes et des enfants, dans une usine pakistanaise où les salaires seraient aussi bas que 30 euros par semaine, ont été portées contre Adidas.

L'entreprise affirme avoir mené plus de 1 000 inspections en un an et se conformer aux normes locales, tandis que la FIFA reste silencieuse sur le sujet. Ce ballon, attendu en millions d'exemplaires, incarne ainsi à la fois l'innovation technologique et les défis sociaux persistants de l'industrie du sport mondial





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