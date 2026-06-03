Coupe du monde 2026 : La Premier League domine, la Ligue 1 4e championnat le plus représenté

Analyse de la répartition des 1 248 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde 2026 selon leur championnat et club. La Premier League en tête, la Ligue 1 devant la Serie A. Le PSG dans le top 4 des clubs.

La publication par la FIFA de la liste des 1 248 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique, permet de dresser un état des lieux des championnats et clubs les plus représentés.

Avec l'élargissement du tournoi à 48 équipes, ce contingent est le plus important de l'histoire. Sans surprise, les cinq grands championnats européens dominent largement les débats. La Premier League anglaise est en tête avec 166 joueurs appelés, confirmant son statut de championnat le plus attractif et compétitif. La Liga espagnole suit avec 125 joueurs, talonnée par la Bundesliga allemande (121).

La Ligue 1 française se classe quatrième avec 120 joueurs, devançant d'un seul élément le championnat espagnol, et surtout la Serie A italienne (98) qui paie l'absence de l'Italie, non qualifiée pour la troisième fois consécutive. Le Championship, la deuxième division anglaise, figure également dans le top 10 avec 37 joueurs sélectionnés, preuve de la profondeur du football britannique. Hors d'Europe, le Brésil (32 joueurs), le Portugal (29) et le Qatar (29) sont les championnats les plus représentés.

Cette liste est encore provisoire, des changements pouvant intervenir en cas de blessure de dernière minute, comme le permet le règlement de la FIFA. Au niveau des clubs, Manchester City et le Bayern Munich sont les deux formations qui envoient le plus de joueurs au Mondial, avec 19 joueurs chacun. Le Real Madrid, double vainqueur de la Ligue des champions, et Arsenal suivent avec 16 joueurs.

Le Paris Saint-Germain, avec 15 joueurs sélectionnés, se classe en quatrième position ex aequo avec d'autres clubs européens majeurs. Ce chiffre illustre la capacité du PSG à attirer des talents internationaux, même si le club de la capitale ne parvient pas à décrocher la première place. D'autres clubs français comme l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco contribuent également, mais dans une moindre mesure, avec respectivement 8 et 6 joueurs appelés.

Au total, ce sont 456 clubs issus de 71 pays différents qui sont représentés dans cette liste, reflétant la mondialisation du football. La répartition par clubs montre également la domination des grands d'Europe, mais aussi l'émergence de clubs de pays moins traditionnels, comme Al-Sadd (Qatar) ou Al-Ahly (Égypte), qui envoient plusieurs joueurs. Cette répartition souligne la concentration des talents dans les championnats européens, mais aussi l'émergence de nouvelles nations footballistiques.

Le Qatar, par exemple, grâce à son investissement massif dans le football, envoie 29 joueurs, soit autant que le Portugal. La Coupe du monde 2026 s'annonce comme un tournoi ouvert, où les joueurs évoluant dans des championnats moins médiatisés auront l'occasion de briller. Les entraîneurs devront composer avec des effectifs aux profils variés, issus de clubs aux philosophies de jeu très différentes.

Les supporters, quant à eux, pourront découvrir des talents venus des quatre coins de la planète, dans ce qui s'annonce comme la plus grande fête du football jamais organisée. Avec 48 équipes, le format élargi promet plus de surprises et de matchs serrés, et cette diversité de provenances des joueurs en est le reflet le plus éclatant





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