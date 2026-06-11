Coupe du monde 2026: la plus polluée de l'histoire, selon une étude de comptabilité carbone

Une étude d'une plateforme de comptabilité carbone a révélé que la Coupe du monde 2026 sera la plus polluée de l'histoire en raison des nombreux et longs déplacements de supporters, avec des émissions de carbone estimées à 7,8 millions de tonnes, soit plus du double de celle de 2022 au Qatar. Les spectateurs venus de l'étranger génèrent 74% des émissions liées aux déplacements.

Selon une étude d'une plateforme de comptabilité carbone, la Coupe du monde 2026 sera la plus polluée de l'histoire en explosant les records d' émissions carbone , principalement dues aux nombreux et longs déplacements de supporters.

Elle est estimée à 7,8 millions de tonnes d'émissions, soit plus du double de celle de 2022 au Qatar. En 2026, la co-organisation par trois pays (Etats-Unis, Mexique et Canada) et les énormes distances entre stades contribuent à ce bilan. Les 6,82 millions de tCO₂e générés par les seuls voyages des spectateurs représentent l'empreinte annuelle d'environ 725.000 Français. Les spectateurs venus de l'étranger génèrent 74% des émissions liées aux déplacements.

L'étude calcule un trajet retour moyen d'un spectateur international plus long qu'au Qatar. La différence entre les deux éditions est principalement due à cet écart de distance, multiplié par 2,1 millions de visiteurs internationaux. Au Qatar, la construction de sept nouveaux stades était le principal poste des émissions de carbone (24,6%) alors qu'il pèse moins en 2026 (3,1% grâce aux stades déjà existants).

Le bilan carbone des hébergements, continuellement climatisé en plein désert, était aussi plus élevé dans le pays qatari. La Fifa s'était engagée, en 2021 à réduire ses émissions de 50 % d'ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone en 2040, mais sans inclure d'objectif pour les Mondiaux. Greenly préconise trois recommandations pour le Mondial: favoriser la composition nationale du public, organiser des éditions plus compactes géographiquement et favoriser les modes de transports alternatifs pour les spectateurs nord-américains





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