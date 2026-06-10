Coupe du monde 2026: la plus polluante de l'histoire

La Coupe du monde 2026, organisée dans trois pays (États-Unis, Canada et Mexique) avec 48 équipes, s'annonce comme la plus polluante de l'histoire. Avec un bilan carbone deux fois supérieur à l'édition 2022 au Qatar, les trajets aériens des équipes et des supporters constitueront une grosse part des émissions de la compétition.

Ce Mondial s'annonce aussi comme le plus polluant de l'histoire. Dans une analyse publiée en début de mois, Greenly, société lancée en 2019 et qui fournit une solution spécialisée dans le calcul de l'empreinte carbone d'environ 300 entreprises, évalue à 7,8 MtCO2e (millions de tonnes en équivalent CO²) le bilan carbone du tournoi.

Un chiffre issu d'un croisement entre des bases de données existantes et des estimations. Il y a beaucoup de bilans carbone d'événements : les JO, le Mondial au Qatar. On a des données comparables. Selon Greenly, ces trajets, majoritairement aériens, devraient peser pour 87 % des émissions de la compétition.

L'estimation de l'entreprise française n'est pas la plus alarmiste. Selon une autre étude du think tank britannique New Weather Institute mise en avant par le Shift Project, cette Coupe du monde devrait atteindre les 9 MtCO2e, soit l'empreinte carbone annuelle d'environ 1,1 million de Français. L'estimation initiale était complètement hors fourchette





lequipe / 🏆 83. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Du Monde 2026 Record Pollution Bilan Carbone Émissions Journées De Déplacement Jeunes Talents Jeux De Football

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le Grand Palais d’été 2026, du 2 juin au 18 juillet 2026Cet été, le Grand Palais revient pour une deuxième édition du Grand Palais d’été et se transforme en vaste scène contemporaine. Expositions, concerts et performances s'installent sous sa verrière. Un partenariat France Inter.

Read more »

Contrôles douaniers extrêmes pour des équipes du Mondial 2026 aux États-UnisDes vidéos révèlent des contrôles douaniers particulièrement stricts imposés aux équipes nationales dès leur arrivée aux États-Unis pour le Mondial 2026, suscitant des réactions et des débats sur un éventuel traitement différencié.

Read more »

La Coupe du monde 2026 débute sous le signe de l’“exclusion” aux États-UnisLe cas de l’arbitre somalien Omar Artan, refoulé à Miami, braque les projecteurs sur les nombreux acteurs de la Coupe du monde victimes de la politique migratoi...

Read more »

Coupe du monde 2026 : Omar Artan refoulé aux États-Unis pour des soupçons de liens terroristesUn arbitre professionnel muni d'un visa valide et d'une accréditation FIFA a été retenu plus de onze heures par les autorités américaines avant d'être expulsé vers la Turquie. En cause : des 'éléments défavorables' et des liens présumés avec des individus proches de groupes terroristes.

Read more »