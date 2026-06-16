Coupe du Monde 2026 : La Norvège, portée par Haaland et Odegaard, rêve de quarts de finale après 28 ans d'absence

La sélection norvégienne, de retour en phase finale de la Coupe du Monde après 28 ans, aborde son match contre l'Irak avec de grandes ambitions. Multipliant les stars offensives comme Erling Haaland et Martin Odegaard, la Norvège vise au minimum les quarts de finale, tout en restant lucide sur ses limites défensives et l'inconnue que représente son retour après une longue absence.

Après une absence de 28 ans en Coupe du Monde, la Norvège aborde son entrée en lice face à l' Irak avec un optimisme déconcertant. Portée par deux phénomènes, Erling Haaland et Martin Odegaard , tous deux en pleine possession de leurs moyens, la sélection scandinave vise au minimum les quarts de finale .

L'ancienne gloire Tore André Flo, consultant, souligne l'extraordinaire puissance offensive de l'équipe, avec le meilleur buteur de Premier League et le capitaine du champion d'Angleterre. Cependant, il rappelle que l'effectif ne se résume pas à ces deux superstars, évoquant le jeune Antonio Nusa, les milieux de Benfica Fredrik Aursnes et Andreas Schjelderup, ainsi que le latéral droit de Dortmund Julian Ryerson, auteur de 15 passes décisives en Bundesliga. Cette ambition est largement partagée par la presse et les supporters.

Le journaliste Steffen Stenersen du quotidien VG assume les grandes attentes, son média ayant déployé sept journalistes pour couvrir la sélection. L'entraînement ouvert aux médias a été assailli par une nuée de journalistes norvégiens en direct sur YouTube et par les crépitements des appareils photo autour d'Erling Haaland. Dans les rues de Boston, où l'équipe est basée, les fans affichent une sérénité confiante.

Tomas, floqué du maillot numéro 9 en hommage à Haaland, se montre optimiste quant à une victoire finale, tandis qu'Henrik vise déjà les demi-finales, considérant une élimination avant les quarts comme un échec. Cependant, cette fièvre ambitieuse cohabite avec une lucidité nécessaire. La défense norvégienne, avec des joueurs comme Kristoffer Ajer (Brentford) ou Leo Ostigrad (Genoa), est perçue comme seulement "décente" face à une attaque "folle".

Le principal frein reste la longue absence de 28 ans en phase finale, une inconnue totale selon Steffen Stenersen. Tore André Flo, héros du Mondial 1998, préfère relativiser : cette longue disette enlève de la pression, car les supporters sont déjà heureux de participer. L'état d'esprit est fantastique, et la Norvège n'est pas attendue comme favorite, ce qui peut devenir une force.

Le parcours en qualifications, avec huit victoires en huit matchs dont des succès face à l'Italie, témoigne d'une équipe solide, mais la réalité d'une Coupe du Monde reste à prouver après trois décennies d'absence





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norvège Coupe Du Monde 2026 Erling Haaland Martin Odegaard Irak Quarts De Finale Football

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du monde 2026 : le Cap-Vert, ce “petit pays” qui “surprend le monde”Longtemps considéré comme un pays “non viable”, le petit archipel de dix îles, doté d’une économie très dynamique, s’est imposé comme l’une des démocraties les ...

Read more »

[Coupe du monde] Passés par Montpellier, sept joueurs rêvent d’un autre mondeIls ne se connaissent probablement pas, mais partagent une trace commune. Ils ont joué à Montpellier. Et ils s’apprêtent à prendre part à la 26e Coupe...

Read more »

PSG : une grande joie pour Dembélé après la Coupe du Monde ?Ousmane Dembélé commence à y voir plus clair pour son avenir alors que la Coupe du Monde commence et que les discussions pour son futur au Paris Saint-Germain s'intensifient.

Read more »

Tore André Flo : 'Erling Haaland est prêt pour la Coupe du monde'À la veille de l'entrée en compétition de la sélection norvégienne face à l'Irak, le légendaire footballeur norvégien Tore André Flo a accordé une interview au sujet de son successeur Erling Haaland. Le meilleur buteur de Premier League va découvrir la Coupe du monde, que la Norvège retrouve après 28 ans d'absence. L'ancien attaquant des Glasgow Rangers est impressionné par la carrière du jeune prodige norvégien et évoque son duel à distance avec Kylian Mbappé.

Read more »