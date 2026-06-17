Coupe du Monde 2026 : La Norvège bat l'Irak et prend la tête du Groupe I, la France aussi victorieuse

Résumé des matchs d'ouverture du Groupe I de la Coupe du Monde 2026. La Norvège, grâce à un doublé d'Erling Haaland, s'impose 4-1 contre l'Irak et se place en tête du groupe à la différence de buts, devant la France qui a battu le Sénégal avec un doublé de Kylian Mbappé. Analyse des enjeux et des performances des futurs adversaires des Bleus.

La Coupe du Monde 2026 a débuté avec deux rencontres cruciales pour le Groupe I , mettant en scène les futurs adversaires de l'équipe de France .

Le premier match, opposant la Norvège à l'Irak, a vu les Scandinaves s'imposer avec autorité sur le score de 4 à 1, une victoire qui leur permet de prendre la tête du groupe à la différence de buts. La rencontre, jouée à Foxborough près de Boston, était historique pour la Norvège, qui foulait à nouveau les pelouses du Mondial après une absence de 28 ans, depuis 1998.

L'Irak, quant à lui, revenait sur la scène mondiale après une attente encore plus longue,数据: 收起数据 从1986年起未参加过世界杯. Le match a rapidement pris une tournure favorable aux Norvégiens grâce à leur star, Erling Haaland. L'attaquant de Manchester City a inscrit un doublé en première période. Son premier but à la 29e minute a suivi une énorme erreur du gardien irakien, qui a offert le ballon à Haaland.

Le second, à la 43e minute, a confirmé la supériorité offensive de la Norvège. Malgré la réduction du score de l'Irakienne Aymen Hussein à la 39e minute, les espoirs des Lions de la Mésopotamie ont été douchés. Leo Ostigard a porté le score à 3-1 à la 76e minute, et un but contre son camp d'Aymen Hussein dans les arrêts de jeu (90e+7) a scellé le sort de la rencontre.

Cette victoire convaincante, combinée à la différence de buts, place la Norvège en tête du Groupe I devant la France, qui a également gagné son match d'ouverture face au Sénégal. Dans l'autre match de ce groupe, l'équipe de France a réussi ses débuts en battant le Sénégal, également avec un doublé de son avant-centre Kylian Mbappé. Mbappé a ainsi égalé un record de buts pour les Bleus en Coupe du Monde.

Son premier penalty, marqué après une faute sur un de ses coéquipiers, a ouvert le score et lui a permis d'entrer dans l'histoire. Un second but, superbe, a scellé la victoire française. La performance de Mbappé, malgré les critiques qu'il avait essuyées avant le tournoi, a été déterminante. Il a refusé de parler de revanche, se concentrant sur l'écriture de l'histoire nationale.

Les deux vidéos mises à disposition par la chaîne montrent les moments clés : le but de Haaland après la bourde du gardien irakien, et les deux coups de génie de Mbappé, incluant un penalty controversé qui n'a pas été sifflé. Ces résultats initiaux dessinent un groupe extrêmement serré, où la Norvège, la France et le Sénégal (sortant vainqueur de son match contre l'Irak) se tiennent en une position.

La prochaine journée, qui verra notamment l'affrontement direct entre la France et la Norvège, s'annonce décisive pour la qualification. Le parcours des Bleus, menés par un Mbappé en quête de rédemption, et celui des Norvégiens, portés par le prodige Haaland, promettent une suite passionnante dans ce Groupe I de la Coupe du Monde 2026





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