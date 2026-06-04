Coupe du monde 2026 : La liste des Fennecs déçoit et ravive la méfiance des supporters

Les supporters de l'équipe d'Algérie affichent un profond scepticisme à l'approche de la Coupe du monde 2026. La liste des 26 joueurs convoqués par Vladimir Petkovic, marquée par des absences remarquées et des choix contestés, ne rassure pas en vue du difficile groupe J comprenant l'Argentine. Entre l'éviction d'Ilan Kebbal et les interrogations sur Mohamed Amine Tougaï, seul Riyad Mahrez semble incarner un espoir fragile avant le match d'ouverture contre l'Argentine.

À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, le climat est loin d'être à l'optimisme parmi les supporters de l'équipe d' Algérie .

La liste des 26 joueurs convoqués par le sélectionneur Vladimir Petkovic, annoncée le 31 mai dernier, a déclenché une vague de mécontentement et de scepticisme. Sur les réseaux sociaux et dans les discussions, les phrases pronostiquant une élimination dès la phase de groupes fleurissent : On va se faire humilier, cette liste c'est la honte du football algérien, on ne passe pas les poules.

Le tirage au sort a placé les Fennecs dans le groupe J, en compagnie de l'Argentine, championne du monde en titre, de l'Autriche et de la Jordanie. Un groupe perçu comme extrêmement difficile, où la moindre erreur sera fatale. La colère des fans ne provient pas seulement de la difficulté du groupe, mais surtout des choix jugés incompréhensibles et incohérents opérés par le technicien suisse. Plusieurs absences sont considérées comme des scandales.

En tête, celle d'Ilan Kebbal, le milieu offensif du Paris FC, qui vient de réaliser une saison remarquable en Ligue 1 française. Son manque de temps de jeu en sélection, de l'aveu même de ses proches, semble être la raison principale de son éviction, au grand dam des observateurs qui le voient comme un élément créatif indispensable. L'absence d'Ismaël Bennacer, cadre historique et pilier du milieu de terrain, est également très mal vécue.

S'il a été freiné par des blessures, son leadership et son expérience, notamment d'une Coupe du monde 2014 où il était déjà présent, manquent cruellement dans un groupe jeune. L'attaquant Bagdad Bounedjah, malgré des statistiques honorables avec 35 buts en 85 sélections, n'a pas été retenu non plus. À l'inverse, des présences suscitent de vives interrogations. La convocation du défenseur central Mohamed Amine Tougaï est ainsi fustigée : On rêve.

Il est lent, limité, on va se faire déborder par n'importe quel attaquant un peu vif, peut-on lire sur les réseaux. Son manque de vitesse et sa relative inexpérience au plus haut niveau international sont pointés du doigt. Le milieu Ramiz Zerrouki, bien que régulièrement appelé, ne fait pas l'unanimité non plus, certains estimant son niveau insuffisant pour un Mondial. Dans ce marasme généralisé, un nom parvient tout de même à cristalliser un espoir fragile : celui de Riyad Mahrez.

Le capitaine de l'équipe d'Algérie, avec ses 113 sélections et ses 38 buts, est l'un des rares rescapés de la dernière participation à un Mondial, en 2014 au Brésil. Sa présence est quasi unanimement saluée comme un facteur de stabilité et de qualité technique dans un effectif qui en manque cruellement. C'est autour de son expérience et de son leadership que les supporters espèrent voir le groupe se souder.

Cependant, la méfiance prédomine. La phase de préparation, les matchs amicaux et l'absence de victoires probantes contre des adversaires de premier plan n'ont fait qu'accentuer le doute. La première confrontation, le 17 juin à 3 heures du matin (heure française) contre l'Argentine, apparaît déjà comme un test monumental, voire un piège potentiellement humiliant. Beaucoup redoutent que l'Algérie ne soit pas préparée à affronter l'intensité et le talent des champions du monde en titre.

Cette défiance envers les choix de Petkovic se double d'une inquiétude plus profonde sur la santé du football algérien, dont cette Coupe du monde est perçue comme un révélateur cruel des faiblesses structurelles et d'un manque de reconnaissance envers les talents évoluant en championnats jugés à tort inférieurs





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