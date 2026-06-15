Coupe du Monde 2026 : la liste des 26 Bleus dévoilée avec Mbappé et la nouvelle garde

Didier Deschamps a annoncé sa sélection de 26 joueurs pour la Coupe du Monde 2026. Découvrez les noms, les numéros et les caractéristiques des footballeurs français qui tenteront de décrocher un troisième titre mondial.

La Coupe du Monde de Football 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L'équipe de France, sous la direction de Didier Deschamps , débutera la compétition le 16 juin contre le Sénégal à New York.

La liste des 26 joueurs sélectionnés pour défendre les couleurs tricolores a été dévoilée, mêlant expérience et jeunesse. Parmi les noms figurent des cadres comme Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni et Mike Maignan, ainsi que de nouveaux visages tels que Warren Zaïre-Emery et Désiré Doué. Chaque joueur se voit attribuer un numéro spécifique pour la durée du tournoi, conformément aux traditions de la FIFA.

Cette sélection reflète la volonté de l'entraîneur de combiner la stabilité des éléments ayant participé aux précédentes campagnes internationales avec l'infusion de talents émergents du championnat français et européen. Le groupe devra naviguer entre les attentes élevées du public et la complexité d'une compétition disputée sur trois pays et dans des conditions variées.

La composition de l'effectif, avec seulement 26 places, suscite souvent des débats parmi les experts et les supporters, chacun ayant ses préférences pour les postes clés, notamment en défense et au milieu de terrain. La présence de plusieurs joueurs issus de clubs français comme le PSG, l'OL ou Monaco souligne la santé du football national, tandis que la représentation dans les grands championnats européens démontre l'exportation du talent français.

À quelques semaines du coup d'envoi, les Bleus entament leur préparation finale, avec pour objectif de soulever le trophée une troisième fois, après leurs victoires en 1998 et 2018. La pression sera immense, mais l'équipe dispose d'un mélange de rage de vaincre et de fraîcheur qui pourrait faire la différence dans les moments décisifs





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