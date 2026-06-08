Coupe du monde 2026 : la France partira tard pour des raisons économiques

L'équipe de France s'envolera le 10 juin vers Boston, seulement six jours avant son premier match contre le Sénégal, pour des raisons économiques et une adaptation progressive au décalage horaire.

L'équipe de France de football sera l'une des dernières sélections à rejoindre les États-Unis pour la Coupe du monde 2026, un choix délibéré motivé par des considérations économiques et une stratégie d'adaptation au décalage horaire .

Les hommes de Didier Deschamps ne s'envoleront vers leur camp de base au Four Seasons de Boston que le 10 juin, soit à peine six jours avant leur entrée en lice contre le Sénégal, prévue le 16 juin à 21h. Cette décision, qui peut surprendre, repose sur une planification minutieuse. Alexandre Marles, ancien préparateur physique du Paris Saint-Germain, explique que ce délai est suffisant pour s'acclimater : il faut arriver au moins six jours avant le premier match.

On récupère une heure de décalage par jour, c'est le temps de s'y mettre. Ils seront dans le rythme au bout d'une semaine. La plupart des matchs sont entre 15 et 17 h, c'est parfait, ni trop tôt ni trop tard, on est sur des créneaux assez avantageux pour l'équipe de France.

En effet, le décalage horaire entre la France et la côte Est des États-Unis est de six heures, et la progression d'une heure par jour permet d'atteindre le rythme local sans perturbation majeure. Outre l'aspect physiologique, ce départ tardif permet à la Fédération française de football de réaliser des économies substantielles. En réduisant le nombre de nuits d'hôtel sur place, la fédération limite les coûts logistiques, qui peuvent être très élevés dans un tournoi de cette envergure.

Didier Deschamps a également évoqué les difficultés à trouver un adversaire pour un match amical en France avant le départ. Il a confié en conférence de presse que dans cette équipe d'Irlande du Nord, il y a pas mal de bons joueurs qui évoluent en Angleterre, avec des jeunes aussi. Ils ont beaucoup de verticalité dans leur jeu. C'est important pour nous évidemment de finir notre préparation par une victoire.

Il a remercié l'Irlande du Nord d'avoir accepté parce qu'entre les équipes qui voulaient jouer aux États-Unis ou chez eux et ceux qui ne voulaient pas nous affronter... Pendant ce temps, plusieurs autres nations, comme le Sénégal, sont déjà arrivées sur le sol américain et disputent des matchs amicaux. Le Sénégal, premier adversaire des Bleus, a ainsi affronté les États-Unis à Charlotte (défaite 3-2) et doit défier l'Arabie saoudite mardi à San Antonio.

La France, elle, terminera sa préparation par un match contre l'Irlande du Nord avant de s'envoler. Cette organisation a été pensée dans les moindres détails pour que les joueurs soient en pleine possession de leurs moyens pour le coup d'envoi de la compétition. La Coupe du monde 2026 s'annonce comme un défi logistique de taille pour toutes les équipes, mais la France semble avoir trouvé la formule qui concilie économies et performance.

Reste à voir sur le terrain si ce choix portera ses fruits. Les Bleus, champions du monde en titre, viseront un troisième titre mondial, et chaque détail de préparation compte. Les supporters, eux, espèrent que ce départ tardif ne sera pas un handicap mais un atout pour aborder la compétition avec fraîcheur et détermination. Le groupe de la France, composé du Sénégal, de l'Équateur et du Qatar, promet des matchs intenses.

Le sélectionneur Didier Deschamps a mis l'accent sur la nécessité de bien gérer l'énergie de ses joueurs, surtout après une saison éprouvante en clubs. La question des droits à l'image a également été évoquée, mais le coach a préféré se concentrer sur le sportif. Il a déclaré qu'il y a des trucs qu'il veut bien comprendre et d'autres non, laissant planer le mystère.

Quoi qu'il en soit, les Bleus sont attendus dès leur arrivée à Boston pour entamer leur quête d'un nouveau sacre mondial. Cette stratégie de départ tardif n'est pas nouvelle, mais elle prend tout son sens dans un contexte où les voyages intercontinentaux et les fuseaux horaires peuvent impacter les performances. Les préparateurs physiques et le staff médical ont mis en place un protocole spécifique pour accompagner les joueurs dans cette transition.

Alimentation, sommeil, entraînements légers : tout est calibré pour que l'équipe soit à 100 % le jour J. Les observateurs internationaux seront attentifs à voir si la France parvient à tirer son épingle du jeu malgré ce calendrier serré. En tout cas, les supporters français peuvent être rassurés : derrière ce choix économique se cache une réflexion approfondie sur la meilleure façon d'aborder une Coupe du monde.

Et si les Bleus parviennent à soulever le trophée, ce départ tardif sera vite oublié pour ne retenir que la victoire finale. Rendez-vous le 16 juin pour le premier acte de cette aventure américaine





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