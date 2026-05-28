Coupe du monde 2026 : la Fédération congolaise réclame le remboursement des billets de ses supporters

La Fédération de football de la République démocratique du Congo (FECOFA) a interpellé la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) pour réclamer le remboursement des billets de ses supporters, qui ont été interdits de séjour aux USA à cause de l'épidémie d'Ebola. La décision de l'administration Trump de suspendre les visas pour les supporters du pays, ainsi que pour l'Ouganda et l'Afrique du Sud, a compliquée l'aventure de la sélection congolaise à la Coupe du monde.

Coupe du monde 2026 : la Fédération congolaise demande le remboursement des billets de ses supporters à la Fifa après la suspension de leurs visas par les États-Unis à cause d' Ebola .

La Fédération de football de la République démocratique du Congo (FECOFA) a interpellé la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) pour réclamer le remboursement des billets de ses supporters, qui ont été interdits de séjour aux USA à cause de l'épidémie d'Ebola. La décision de l'administration Trump de suspendre les visas pour les supporters du pays, ainsi que pour l'Ouganda et l'Afrique du Sud, a compliquée l'aventure de la sélection congolaise à la Coupe du monde.

La FEFOCA exige le remboursement des billets de ses supporters, entraînant un bras de fer entre la FIFA et la FECOFA. La menace de l'épidémie d'Ebola qui frappe la RDC a conduit l'administration Trump à prendre plusieurs mesures fortes, notamment la demande d'isolement de 21 jours pour la sélection et la suspension des visas pour les supporters, ainsi que pour l'Ouganda et l'Afrique du Sud.

La Fédération de football de la RDC a demandé la possibilité de rembourser les billets achetés par les supporters, car les billets sont un peu chers. La FIFA a indiqué qu'elle se saisirait de la situation en temps voulu. La sélection congolaise s'est préparée à la compétition en regroupant à Liège, en Belgique, et les joueurs respectent scrupuleusement les mesures sanitaires imposées.

La liste de l'Algérie pour la Coupe du Monde 2026 a été dévoilée, révélant une incroyable scène où les joueurs débarquent à l'aéroport avant même l'annonce officielle. Le maire de New York propose des billets à prix réduits lors d'une loterie géante, à l'inverse des prix affichés par la FIFA. Un joueur star de l'Arabie saoudite a assisté à un mariage à trois semaines de la Coupe du monde 2026, se faisant voler son passeport, révélant un frayeur.

Nathaniel Brown, âgé de 16 ans, a rangé des haltères dans une salle de sport à 6 ans, avant d'être sélectionné avec l'Allemagne à 22 ans





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