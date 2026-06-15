Alors que la Coupe du monde 2026 se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la sélection iranienne suscite des réactions contrastées au sein de la diaspora irano-américaine. De nombreux exilés, opposés au régime de Téhéran, refusent de soutenir l'équipe en raison du drapeau de la République islamique présent sur les maillots. Cette controverse s'ajoute aux déjà nombreuses critiques entourant l'événement, telles que le coût des billets et les enjeux logistiques. Dans le même temps, les populations à travers le monde s'adaptent aux conséquences du dérèglement climatique, un défi qui touche tous les aspects de la société, y compris le sport.

Le 16 juin 2026, lors de la Coupe du monde de football qui se déroulera dans plusieurs villes d'Amérique du Nord, l'équipe nationale d' Iran fera son entrée sur le terrain du SoFi Stadium d'Inglewood, près de Los Angeles.

Cette première rencontre de la sélection iranienne coïncide avec une division profonde au sein de la communauté irano-américaine. De nombreux exilés iraniens, opposés au régime de la République islamique, refusent de soutenir leur équipe nationale. Les joueurs portent en effet le drapeau officiel de la République islamique d'Iran sur leurs maillots, un symbole que beaucoup ne peuvent accepter.

Roozbeh Farahanipour, un restaurateur de Los Angeles d'origine iranienne et ancien leader d'un parti d'opposition, explique qu'il ne voit en cette équipe que la représentante du régime et non du peuple iranien. Il rappelle que plus d'une vingtaine de ses amis et membres de sa famille ont été tués par les autorités, ce qui le conduit à s'opposer à toute manifestation de soutien à cette sélection.

Ce malaise s'inscrit dans un contexte plus large de controverses entourant l'organisation de cette Coupe du monde 2026. Alors que la compétition doit se tenir aux États-Unis, au Canada et au Mexique, elle est déjà freinée par des critiques concernant le prix exorbitant des billets, les problèmes logistiques liés aux transports et les tensions politiques internationales. Ces multiples Difficultés ont atténué l'enthousiasme initial de plusieurs fans et observateurs.

Par ailleurs, un autre sujet d'inquiétude globale émerge : les conséquences du dérèglement climatique. Face à des températures pouvant dépasser 50 degrés Celsius, à la montée des eaux ou à des événements météorologiques extrêmes, les citoyens du monde entier cherchent des solutions d'adaptation. À Kigali, Singapour, Buenos Aires, Delhi, Pékin ou encore en Italie, des initiatives locales se multiplient, que ce soit à travers des projets agricoles, des aménagements urbains ou des solidarités de voisinage.

Cette mobilisation généralisée montre comment les sociétés s'organisent pour faire face aux bouleversements environnementaux, même dans les domaines culturels et sportifs comme le football, où des clubs argentins commencent à intégrer des mesures de résilience climatique dans leurs pratiques





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