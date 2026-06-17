Coupe du monde 2026 : la célébration en flûte traversière de Kylian Mbappé contre le Sénégal expliquée

Lors de la victoire de la France contre le Sénégal (3-1) en Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé a célébré son but en mimant une flûte traversière. Retour sur les raisons de cette célébration symbolique et les enjeux du match pour les Bleus.

Lors du premier match de la Coupe du monde 2026 opposant la France au Sénégal ce mardi 16 juin, les Bleus se sont imposés sur le score de 3 à 1.

Cette victoire, cruciale après l'échec en finale de l'édition 2022 au Qatar, a été portée par un doublé de Kylian Mbappé, également buteur sur une action collective. Après son premier but, l'attaquant français a célébré de manière peu conventionnelle en mimant le geste de jouer de la flûte traversière. Cette célébration, qui a suscité la curiosité des supporters et des commentateurs, n'est pas le fruit du hasard.

En effet, Kylian Mbappé a révélé dans le passé avoir appris à jouer de cet instrument durante son enfance. Il avait confié à l'animateur James Corden que ses parents, soucieux de lui faire explorer diverses disciplines pour élargir son esprit, l'avaient inscrit à des cours de flûte traversière pendant environ un an ou deux.

Amusé par la suggestion de l'animateur de transformer cette compétence en célébration de but, le joueur a finalement exécuté ce geste symbolique lors de cette rencontre mondiale. La présence de sa famille et de ses amis dans les tribunes du Stade de New York/New Jersey a ajouté une dimension personnelle et émotionnelle à cette performance.

L'équipe de France, désormais lancée dans la compétition, va bénéficier d'une courte pause avant son prochain match, une nouvelle étape indispensable dans la quête de qualification pour les huitièmes de finale. L'objectif final reste de ramener le trophée en France et de disputer la grande finale prévue le 19 juillet.

Par ailleurs, un article décrit les salaires mensuels et annuels de plusieurs joueurs de l'effectif français,出国 comme Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni ou encore Warren Zaïre-Emery, avec des montants allant jusqu'à 1,5 million d'euros par mois pour l'ailier du Paris Saint-Germain. Ces informations financières, bien que non directement liées au match, alimentent les discussions autour de la valeur des joueurs.

D'autres sujets évoqués dans le texte source incluent l'unicité du maillot de Kylian Mbappé lors de ce Mondial, les inquiétudes passées concernant une blessure à la cuisse avant la compétition, ainsi que des déclarations de personnalités du football comme Luis Enrique ou Bixente Lizarazu. Le texte se conclut par des références à des anecdotes plus anecdotiques, comme un cadeau surprenant de la ministre des Sports ou un différend passé impliquant la mère d'Adrien Rabiot et les parents de Mbappé.

Ces éléments, bien que divers, donnent une vision élargie de l'actualité autour de l'équipe de France et de sa star en cette période de Coupe du monde





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