Coupe du monde 2026 : la bataille des hymnes musicales est déjà lancée

À l'approche de la Coupe du monde 2026, plusieurs artistes, dont Shakira, Matt Pokora et IShowSpeed, rivalisent d'originalité pour imposer leur titre comme l'hymne de la compétition, tandis que l'utilisation de l'IA dans la création musicale gagne du terrain.

À quelques jours de l'ouverture de la Coupe du monde 2026, la course à l'hymne officieux est déjà lancée. De Shakira à IShowSpeed, en passant par M. Pokora, Anitta ou Daddy Yankee , plusieurs titres se disputent le statut de tube de la compétition, dans un contexte de rivalité musicale.

Si certaines chansons, comme celle de Pitbull et Jennifer Lopez en 2014, ont marqué les esprits, d'autres sont peu à peu tombées dans l'oubli. Pour cette édition 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, qui débutera le 11 juin prochain, la FIFA a dévoilé son hymne officiel. Sans surprise, c'est à nouveau la chanteuse colombienne Shakira, déjà présente en 2010 et en 2014, qui a été choisie.

Mais d'autres artistes n'ont pas dit leur dernier mot et entendent bien s'imposer comme des hymnes officieux ou parallèles. Parallèlement, de nombreuses musiques de supporters générées par l'intelligence artificielle ont envahi les réseaux sociaux. Ces chansons, qui cumulent des millions d'écoutes, illustrent l'irruption grandissante de l'IA dans l'industrie musicale. Shakira a ainsi sorti un titre en duo avec le chanteur Burna Boy pour la Coupe du monde.

Avec un refrain ultra efficace, celle-ci espère rencontrer le même succès que lors de ses deux précédentes productions musicales de 2010 et 2014. Cependant, un streamer n'a pas dit son dernier mot. IShowSpeed, célèbre streamer américain suivi par plus de 48 millions de personnes sur Instagram, a également son propre morceau intitulé 'World Cup' qui connaît un engouement viral. Un autre hymne notable est celui proposé par Matt Pokora et le groupe de rap L2B avec le titre 'Trophée'.

Le clip cumule déjà plus de 21 millions de vues sur YouTube en seulement trois jours. Ce titre a été retenu par la FIFA parmi les morceaux associés à la compétition. Matt Pokora explique que ce n'est pas seulement un hymne sportif mais aussi un message sur la confiance en soi et la célébration des petites victoires personnelles. Daddy Yankee, en duo avec la chanteuse Shenseea, apporte une influence caribéenne.

Ce morceau fait partie de la sélection officielle de la FIFA pour ambiancer le Mondial. Sur YouTube, le clip n'a pas encore atteint les chiffres des autres tubes, avec environ deux millions d'écoutes en un mois. La chanson officielle qui rassemble des artistes des trois pays hôtes, Jelly Roll (États-Unis), Carin Leon (Mexique) et Cirkut (Canada), connaît un meilleur succès. Cirkut, producteur de l'année aux Grammy 2026, a produit le titre.

Jelly Roll a déclaré à la FIFA que la musique a le don de toucher les gens de façon inattendue et qu'il était heureux de collaborer avec ces artistes. Le clip cumule 2,3 millions de vues en un mois. La chanteuse brésilienne Anitta, la superstar de K-pop Lisa du groupe Blackpink, et le chanteur nigérian Rema se sont unis pour proposer un titre survolté mêlant pop, reggaeton et Afrobeats. Le morceau célèbre l'ambition et l'affirmation de soi.

En deux semaines, le clip a déjà atteint 16 millions de vues sur YouTube et pourrait devenir l'un des grands succès musicaux de la compétition. Enfin, la Bosnie a offert au Mondial son premier tube avec une reprise par le groupe de rock Dubioza Kolektiv d'un de leurs anciens succès, intitulée 'I am from Bosnia, take me to America'.

Le clip, qui met en scène des musiciens jouant avec des grils de cevapi, une spécialité locale, a été tourné dans un quartier populaire. Le claviériste Brano Jakubovic explique que l'esthétique du football des quartiers pauvres y est représentée. La chanson a dépassé le million de vues sur YouTube et a été reprise sur Instagram et elsewhere, devenant un hit viral du Mondial





RTLFrance / 🏆 82. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Shakira Matt Pokora Ishowspeed Anitta Daddy Yankee Hymne Coupe Du Monde Intelligence Artificielle Musique FIFA 2026 Jelly Roll Dubioza Kolektiv

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du monde 2026 : les orages font craindre des scénarios similairesUn match amical entre Porto Rico et l'Arabie saoudite a été interrompu pendant près de deux heures à cause de violents orages. La Coupe du monde 2026 a déjà fait l'objet de préoccupations quant à la météo aux États-Unis.

Read more »

La météo perturbe un match de préparation de la Coupe du monde 2026L'Arabie saoudite a dominé Porto Rico 3-0 lors d'un match de préparation interrompu pendant près de deux heures à cause d'orages et d'éclairs à Austin, illustrant les défis logistiques que le Mondial 2026 pourrait rencontrer.

Read more »

Coupe du monde 2026 : l’Iran dénonce un « traitement discriminatoire » après des refus de visasL’Iran a assuré, samedi 6 juin, que les États-Unis avaient refusé de délivrer des visas à des membres de l’encadrement de l’équipe de football nationale, à quelques jours de l’ouverture de la Coupe du monde coorganisée par les Américains. Le président de la fédération, Mehdi Taj, serait concerné.

Read more »

Coupe du monde de football 2026 : la chaleur, l’adversaire numéro 1 du publicLa qualité du spectacle et, surtout, la qualité de vie des spectateurs, risquent de pâtir de la météo

Read more »