Coupe du monde 2026 : l'ombre de Trump plane sur le Mondial nord-américain

Analyse des enjeux politiques de la Coupe du monde 2026, marquée par l'influence de Donald Trump, les tensions migratoires et les relations diplomatiques entre les États-Unis, le Mexique et le Canada.

La Coupe du monde de football 2026, qui se déroule aux États-Unis, au Mexique et au Canada, est déjà marquée par une omniprésence politique sans précédent.

Selon le journaliste Jean-Baptiste Guégan, cet événement sportif est indissociable de la figure de Donald Trump, dont l'influence a été déterminante dans l'attribution du tournoi. En 2018, face au Maroc, la candidature nord-américaine a bénéficié de la pression directe du président américain, qui avait alors tweeté un ultimatum clair : 'vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi'.

Aujourd'hui, avec son retour au pouvoir, Trump utilise ce Mondial comme une caisse de résonance pour sa vision du monde et sa politique migratoire radicale. Les problèmes de visas rencontrés par plusieurs joueurs, notamment irakiens et iraniens, ne sont pas le fruit du hasard mais bien une application zélée des nouvelles directives frontalières. Pour Trump, chaque incident confirme la réussite de sa politique de contrôle des frontières, tandis que pour les observateurs, cela révèle une désorganisation et une radicalité inquiétantes.

La situation de l'équipe iranienne illustre parfaitement cette instrumentalisation. Les joueurs iraniens se voient imposer des restrictions sévères : ils ne pourront pas reconnaître le terrain la veille des matchs, arriveront le jour même et repartiront juste après. C'est la première fois qu'un régime est incapable d'assurer la sécurité de sa propre sélection. La question qui se pose est celle d'un éventuel affrontement en huitièmes de finale contre les États-Unis, ce qui serait un scénario politique explosif.

La FIFA, de son côté, tente de jouer les médiateurs mais son président Gianni Infantino reste étrangement discret. Craignant de braquer Trump, Infantino adopte une posture de flatterie, motivée par des enjeux business et un rêve américain qui semble primer sur l'intégrité du football. Cette Coupe du monde est ainsi la plus géopolitique et politique de l'histoire, où le jeu lui-même est éclipsé par les tensions diplomatiques.

Les relations entre les trois pays hôtes ne sont pas non plus au beau fixe. Les tensions entre les États-Unis et le Mexique se sont apaisées après que le Mexique a collaboré à l'arrestation de trafiquants de drogue, mais la défiance demeure. Les Canadiens, quant à eux, n'ont jamais été aussi nombreux à quitter les États-Unis, et les propos passés de Trump sur l'annexion du Canada ou du Groenland restent dans les mémoires.

Si les personnels opérationnels des trois pays arriveront à travailler ensemble, cette Coupe du monde ne rapprochera pas les peuples, bien au contraire. Elle sert avant tout les intérêts politiques de Trump, qui voit en chaque match une occasion de valider sa vision du monde. De la cérémonie d'ouverture aux rencontres décisives, le président américain cherchera à être omniprésent, transformant le Mondial en un immense meeting politique.

Les Midterms de novembre approchant, cet événement est pour lui un moyen de polariser son électorat et de démontrer l'efficacité de sa politique, quitte à sacrifier l'esprit sportif sur l'autel de la realpolitik





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