Coupe du monde 2026 : l'incroyable ascension sur Instagram du gardien cap-verdien Vozinha après le nul contre l'Espagne

Le gardien de 40 ans du Cap-Vert, auparavant inconnu, a vu son nombre d'abonnés sur Instagram passer de 50 000 à plus de 12 millions en deux jours après son match nul contre l'Espagne. Une popularité fulgurante qui ouvre de nouvelles perspectives.

Avant le début de la Coupe du monde 2026, organisée conjointement par le Canada, les États-Unis et le Mexique, le gardien de but cap-verdien Vozinha était un inconnu du grand public.

Pourtant, tout a changé après le match nul historique du Cap-Vert contre l'Espagne (0-0) lors de la première journée du groupe H. À 40 ans, ce vétéran, qui évolue en fin de contrat avec le club portugais de Chaves (en deuxième division), a réalisé un exploit défensivement retentissant face à l'un des favoris de la compétition. Sa performance a déclenché une vague de popularité sans précédent sur les réseaux sociaux.

Son compte Instagram a vu son nombre d'abonnés exploser : passant d'environ 50 000 fans avant la rencontre à près de deux millions dès le coup de sifflet final. En seulement deux jours, mercredi, son audience culminait déjà à plus de 12,1 millions de followers, une croissance fulgurante qui le place désormais au-dessus de nombreuses stars du sport mondial.

Cette ascension numérique vertigineuse suscite des spéculations sur son avenir : au-delà de sa carrière sportive qui pourrait se poursuivre avec un nouveau club, Vozinha se trouve désormais en position de lancer une carrière d'influenceur ou de monétiser sa soudaine notoriété. Il a d'ailleurs partagé avec humour certaines publications ironisant sur son nouveau statut, allant jusqu'à utiliser cette influence pour faciliter la venue de sa mère aux États-Unis avant le deuxième match des Requins Bleus.

Sa cote de popularité atteint désormais des niveaux comparables à ceux d'athlètes très médiatisés, dépassant même des personnalités comme le basketteur Jimmy Butler (9,7 millions) ou le tennisman Carlos Alcaraz (8,6 millions). Cette histoire, l'une des plus belles de ce début de Mondial, met en lumière le pouvoir des réseaux sociaux dans le sport moderne.

Vozinha, de son vrai nom José Maria Ribeiro da Fonseca, devra maintenant confirmer cette attention médiatique sur le terrain, notamment lors des prochains matchs du Cap-Vert dans la compétition. Cette renommée inattendue intervient alors que le Cap-Vert, petite nation insulaire, réalise une performance remarquable en tenant tête à l'Espagne. Le gardien, qui n'avait jamais connu une telle exposition, voit donc sa vie transformée en l'espace de quelques heures.

Son cas illustre comment une performance sportive, même dans un match de groupe, peut être amplifiée par les algorithmes et l'engouement viral des internautes. Les médias traditionnels et les fans se sont emparés de son histoire, la qualifiant de phénomène de la Coupe du monde 2026. Alors que la compétition se poursuit, tous les yeux seront rivés sur le portier cap-verdien, non seulement pour ses arrêts, mais aussi pour sa capacité à gérer cette nouvelle célébrité planétaire.

Son avenir, immédiat et à plus long terme, en est radicalement modifié. Cette embellie pourrait aussi rejaillir sur tout le football cap-verdien, apportant une visibilité inespérée à une sélection qui n'avait jusqu'alors jamais crevé l'écran dans un Mondial. La suite de son parcours, entre les buts et les réseaux, devient un sujet de fascination mondiale





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