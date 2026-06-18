Coupe du monde 2026 : l'hymne unique de l'Afrique du Sud, symbole de réconciliation

La Dépêche du Midi explore l'hymne national sud-africain, unique au monde pour sa fusion de deux chants opposés et ses cinq langues. Un symbole fort de la fin de l'apartheid et de l'unité nationale raconté en vidéo.

À l'occasion de la Coupe du monde 2026, La Dépêche du Midi vous propose une série de vidéos consacrées à certains hymnes nationaux. Cette série explore les histoires fascinantes et souvent méconnues qui se cachent derrière ces chants qui rassemblent les nations.

Le premier épisode se penche sur l'hymne de l'Afrique du Sud, un cas unique au monde. Ce chant est le seul composé dans cinq langues officielles : le xhosa, le zoulou, le sesotho, l'afrikaans et l'anglais. Cette diversité linguistique n'est pas qu'une simple caractéristique ; elle incarne une puissante symbolique de réconciliation nationale. L'hymne actuel est en effet né de la fusion délicate de deux morceaux que tout opposait historiquement et politiquement.

D'une part, "Die Stem van Suid-Afrika", l'hymne officiel sous le régime d'apartheid, associé à l'oppression et à la ségrégation. D'autre part, "Nkosi Sikelel' iAfrika", le chant de libération des militants anti-ségrégation, devenu un hymne de résistance. En 1994, juste après son élection historique, le président Nelson Mandela a pris la décision forte et symbolique d'unir ces deux mélodies en un seul hymne national.

Ce geste politique orchestral visait à panser les plaies profondes du passé et à rassembler une nation déchirée par quarante années d'apartheid. L'hymne sud-africain devient ainsi le reflet musical de la "Nation arc-en-ciel", un espoir d'unité durable au-delà des différences linguistiques et des fractures historiques. Il représente bien plus qu'un chant patriotique ; il est le testament audible de la transition démocratique et un appel permanent à la cohésion.

Cette histoire complexe et émouvante est racontée en images par notre journaliste Claire Birague, offrant une plongée dans les racines et les significations de ce morceau unique. Retrouvez tous nos contenus spécifiques, analyses et vidéos dans notre univers dédié à la coupe du monde 2026 et à la musique des stades.

La série continue avec d'autres explorations : l'histoire secrète de l'hymne du Sénégal qui fait aujourd'hui polémique, les liens entre l'hymne du Maroc et l'histoire du Mondial, ou encore la particularité de l'hymne espagnol qui n'a pas de paroles. Ces reportages vidéo décryptent les récits politiques, culturels et historiques qui traversent les stades lors des rencontres internationales.

En parallèle, le programme sportif de la compétition se précise avec des matchs comme Tchéquie - Afrique du Sud, Suisse - Bosnie-Herzégovine, et le retour attendu de nations comme le Canada et le Mexique. Cette coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, sera ainsi l'occasion de célébrer non seulement le football mais aussi la diversité culturelle et les identités nationales, hymnes à l'appui.

Chaque chant entonné dans les stades portera en lui des siècles d'histoire, des luttes et des espoirs, faisant de la compétition une véritable symphonie mondiale





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