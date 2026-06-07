Coupe du monde 2026 : l'événement sportif le plus carboné de l'histoire ?

Alors que la FIFA affiche un objectif de neutralité carbone, les experts prédisent que la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada, battra tous les records d'émissions de gaz à effet de serre. Avec 48 équipes et des stades éloignés de plusieurs milliers de kilomètres, l'événement pourrait générer jusqu'à neuf millions de tonnes de CO2e, soit l'équivalent des émissions annuelles de Rome. Cette course effrénée soulève des questions sur la crédibilité des engagements climatiques de la FIFA et la soutenabilité de telles compétitions.

La Coupe du monde de football 2026 s'apprête à battre des records, mais pas ceux que la FIFA espère. Alors que l'organisation se targue d'une volonté d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040, les experts en empreinte carbone s'accordent sur un constat implacable : cette édition, organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada, sera très probablement l'événement sportif le plus carboné de l'histoire.

Le modèle retenu, avec 48 équipes et plus de 100 matchs répartis sur des stades distants parfois de plusieurs milliers de kilomètres, conduit mécaniquement à une explosion des déplacements. Les transports, notamment aériens, sont identifiés comme le principal postulateur d'émissions, responsable d'environ 70 % du total, selon Davide Faranda, directeur de recherche au CNRS.

Le bilan global est estimé à neuf millions de tonnes de CO2e, soit l'équivalent des émissions annuelles d'une ville comme Rome, mais concentré sur un seul mois. Ce chiffre, avancé par plusieurs instituts dont le Shift Project, est quatre fois supérieur à celui des Jeux olympiques de Paris 2024 et presque le double de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Cette trajectoire alarmante remet en cause la crédibilité des engagements climatiques de la FIFA, d'autant plus que le projet pour 2030, censé célébrer le centenaire, promet d'étendre la compétition sur six pays et trois continents, accentuant encore la dépendance au transport aérien. Parallèlement, le contexte géopolitique, marqué par les politiques de l'administration Trump qui affaiblissent les réglementations environnementales, ne fait qu'aggraver le problème.

L'ingénieur Laurent Castaignède, spécialiste du bilan carbone, poueur un angle mort des calculs officiels : l'impact du marketing et de la publicité sur les habitudes de consommation des téléspectateurs, qui génère des émissions induites bien au-delà du cadre strict de l'événement. Ainsi, alors que cinq milliards de personnes devraient suivre la compétition à la télévision, l'onde de choc économique et environnementale de cette coupe du monde dépasse de loin le cadre sportif, posant une question fondamentale sur la soutenabilité de tels mastodontes dans un monde confronté à l'urgence climatique





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