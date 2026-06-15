Coupe du monde 2026 : l'Espagne tenue en échec par le Cap-Vert, un historique pour les Requins Bleus

Le premier match du groupe H de la Coupe du monde 2026 a vu l'Espagne et le Cap-Vert se quitter sur un score nul et vierge (0-0). Une contre-performance pour la Roja, mais une performance historique pour le Cap-Vert qui décroche son premier point en phase finale. Retrouvez les résultats, le classement et le calendrier complet du groupe H ainsi que les autres infos marquantes du début de la compétition.

La Coupe du monde 2026 a officiellement débuté le jeudi 11 juin, avec des matchs se déroulant aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le groupe H, l'un des groupes les plus attendus, a vu son premier match opposer l' Espagne au Cap-Vert .

Les Espagnols, pourtant favoris, n'ont pas réussi à imposer leur jeu et se sont contentés d'un match nul sans but (0-0). Malgré une domination constante et les entrées en jeu de joueurs offensifs comme Nico Williams, la Roja est restée inefficace dans le dernier geste. En face, les Requins Bleus du Cap-Vert ont livré une performance défensive remarquable, inscrivant ainsi le premier point de leur histoire en phase finale de Coupe du monde.

Ce résultat, historique pour les Cap-Verdiens, représente une grande frustration pour l'Espagne, qui ambitionne de remporter le titre. Le calendrier du groupe H prévoit que le premier affrontera le second du groupe J en huitième de finale, tandis que le second de ce groupe rencontrera le vainqueur du groupe J. RMC Sport propose un tour d'horizon complet de la situation dans ce groupe, incluant les résultats, le classement et les enjeux des prochaines rencontres.

Des sujets annexes liés à la Coupe du monde 2026 sont également abordés, tels que la gestion des gardiens en Espagne, les solutions trouvées par l'Allemagne et l'Espagne pour lutter contre les chaleurs extrêmes, ou encore les déclarations du président de la Fédération marocaine concernant Lamine Yamal. Par ailleurs, d'autres actualités sportives sont évoquées, comme le succès de Ciryl Gane à l'UFC, les questions posées à Kylian Mbappé par son frère Ethan, ou encore l'arbitre somalien Omar Artan qui, malgré une interdiction d'entrée aux États-Unis, percevra l'intégralité de sa prime.

Enfin, le joueur Cherki a fait part de son envie de 'régaler tout le monde' en offrant un cadeau aux Bleus et au staff





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