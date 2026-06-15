Coupe du monde 2026 : l'Espagne confiante, Yamal en héritier de Messi et Ronaldo

Le président de la Fédération espagnole, Rafael Louzan, affirme sa confiance avant le Mondial 2026, présentant Lamine Yamal comme une icône mondiale et futur successeur des légendes Messi et Ronaldo. L'Espagne, favorite, mise sur une ambiance sereine et un jeu séduisant pour aller au bout.

La Copa del Mundo 2026 está por comenzar y España llega como una de las grandes favoritas, con la confianza del presidente de la Federación Española, Rafael Louzan , quien ha calificado al joven Lamine Yamal , de 18 años, como una "icono del fútbol mundial" y su posible sucesor del legado de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo .

Yamal, recuperado de una lesión, se entrena con normalidad y estará listo para el primer partido de la Roja contra Cabo Verde. Louzan destacó la buena atmosfera y la normalidad absoluta con la que el equipo maneja la presión, una atmósfera que se ha cultivado durante más de un año y que se espera se traslade al campo con buen juego y victorias.

El campamento base en Chattanooga, Estados Unidos, es considerado perfecto para esta primera fase, aunque la FIFA impone condiciones que podrían cambiar la ubicación. Aunque España es etiquetada como favorita, el presidente ve esto no como una carga, sino como un reflejo del talento y la armonía del equipo, que busca emular el éxito de 2010 y el reciente título europeo de 2024.

Sobre Yamal, Louzan afirmó que en poco tiempo se ha convertido en una referencia mundial y que, a pesar de sus 18 años, está en camino de asumir el relevo de Messi y Ronaldo, elogiando su carácter y cualidades. Respecto a otras naciones, España considera tener casi todas las piezas del rompecabezas para aspirar a lo máximo, pero avanza paso a paso.

Además, Louzan expresó el deseo de organizar la mejor Copa del Mundo de la historia en su centenario, un desafío enorme que involucra a tres continentes y seis países. Finalmente, se mencionan resultados iniciales de otros partidos: Suecia aplastó a Túnez, Ecuador golpeó tres veces el poste pero cayó, Irán preocupa ante una diáspora hostil, Países Bajos empató dos veces pero Japón rescató un empate, Alemania goleó a Curaçao aunque el " pequeño Pulgarcito de las Antillas" anotó, y Francia, bajo Deschamps, presentó un once estable para enfrentar a Senegal





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