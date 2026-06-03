Coupe du monde 2026 : l'artiste Wyland poursuit la Fifa pour la destruction de sa fresque de baleines à Dallas

Un artiste américain réclame 25 millions de dollars à la Fifa après que sa fresque murale de 1580 m2 a été recouverte dans le cadre des préparatifs de la Coupe du monde 2026 à Dallas.

La préparation de la Coupe du monde 2026 à Dallas est au cœur d'un litige juridique majeur. L'artiste américain Wyland a déposé une plainte réclamant 25 millions de dollars contre la Fifa et plusieurs autres parties.

Il les accuse d'avoir fait recouvrir sans autorisation sa fresque murale géante représentant des baleines, intitulée Whaling Wall 82, qui s'étendait sur 1 580 mètres carrés. Cette œuvre, achevée en 1999, faisait partie d'une série de plus de 100 fresques dédiées à la protection de la vie marine. Selon la plainte déposée devant un tribunal fédéral de Dallas, la fresque aurait été peinte par-dessus dans le cadre des préparatifs pour le Mondial 2026.

La ville de Dallas doit accueillir neuf matchs, dont quatre de la phase finale, au stade AT&T d'Arlington. Le comité d'organisation locale a justifié la création d'une nouvelle œuvre qui devait refléter l'énergie, l'unité et l'esprit mondial de l'événement, tout en assurant qu'une partie de la fresque serait préservée. Wyland argue qu'un repère civique a été détruit à la hâte pour promouvoir l'événement sportif.

De son côté, la Fifa a déclaré n'avoir aucune implication dans cette affaire et renvoie vers le comité local. Ce contentieux soulève des questions importantes sur la préservation de l'art public dans le cadre de grands projets d'aménagement liés aux événements sportifs internationaux





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