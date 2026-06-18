Coupe du monde 2026 : l'Angleterre parfaitement lancée, le Portugal accroché

La Coupe du monde 2026 est en pleine effervescence. Après la France et l'Argentine, l'Angleterre a pris sa place dans le tournoi sans trembler face à la Croatie. L'Anglais Harry Kane a été le héros de la soirée en marquant un but et en empêchant la Croatie d'inscrire un troisième but en fin de match.

La Coupe du monde 2026 est en pleine effervescence. Après la France et l'Argentine, l' Angleterre a pris sa place dans le tournoi sans trembler face à la Croatie .

L'Anglais Harry Kane a été le héros de la soirée en marquant un but et en empêchant la Croatie d'inscrire un troisième but en fin de match. Jude Bellingham et Marcus Rashford sont les autres buteurs de la soirée pour l'Angleterre. La Croatie, malgré 45 très bonnes premières minutes, n'a déjà plus le droit à l'erreur. Le Portugal de Ronaldo a également entamé son parcours dans ce Mondial face au Congo.

Les Portugais ont été finalement accrochés (1-1) malgré l'ouverture du score rapide du Parisien Joao Neves. La RD Congo, qui participe à sa première Coupe du monde depuis 1974, est entrée progressivement dans le match et a égalisé dans le temps additionnel de la première période. Cédric Bakambu a même touché le poteau pour la RDC en seconde période.

Cristiano Ronaldo, qui est devenu le plus vieux joueur à débuter un match de Coupe du monde mercredi, a manqué deux fois le cadre à bout portant. Il participe à son sixième Mondial, un record qu'il partage désormais avec l'Argentin Lionel Messi. Dans les deux autres matches de la nuit, le Ghana, prochain adversaire de l'Angleterre, a évité le piège du Panama (1-1) et, dans le groupe du Portugal et du Congo, la Colombie s'est imposée (3-1) face à l'Ouzbékistan





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