Coupe du monde 2026 : L'Angleterre impressionne, le Portugal et le Congo se Neutralisent, et des Surprises Émergent lors de la Première Journée

La première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 a été riche en émotions et en rebondissements. L'Angleterre, avec un Harry Kane en feu, a dominé la Croatie (4-2), tandis que le Portugal était tenu en échec par la République démocratique du Congo (1-1). La Colombie et le Ghana ont également signé des victoires cruciales dans des conditions difficiles. Retour sur les faits marquants et les réactions de la presse mondiale.

Mercredi 17 juin marquait la fin de la première journée des phases de poules de la Coupe du monde 2026, avec des fortunes diverses pour les principales sélections.

L'Angleterre, portée par son attaquant Harry Kane, a réussi une entrée fracassante en battant la Croatie sur le score de 4 à 2. Kane a inscrit deux buts et a été unanimement salué par la presse britannique comme l'artisan principal de cette victoire. Les Croates, pourtant, ont montré de la ressource en revenant à deux reprises au score en première mi-temps, avant de céder net en début de seconde période, notamment après le but de Jude Bellingham.

De l'autre côté de l'Atlantique, le Portugal, mené par un Cristiano Ronaldo très attendu, a été tenu en échec par la République démocratique du Congo (1-1). Après une ouverture du score rapide de João Neves, les Léopards ont égalisé en toute fin de première mi-temps grâce à Yoane Wissa. Malgré une forte pression en seconde période, les Portugais n'ont pas trouvé la faille, un résultat célébré comme une victoire historique par la presse congolaise.

Ce match nul inattendu contraste avec la performance de l'Angleterre et souligne déjà les surprises de ce Mondial. Dans une autre rencontre, la Colombie, avec James Rodriguez dans ses rangs, a surmonté ses difficultés initiales contre l'Ouzbékistan, une nation débutante dans la compétition. Menés après l'ouverture du score de Daniel Muñoz, les Ouzbeks ont égalisé par Abbosbek Fayzullaev. Les Colombiens ont finalement repris l'avantage grâce à Luis Diaz, lançant leur campagne de manière victorieuse mais laborieuse.

Enfin, le Ghana, confronté à des conditions météorologiques difficiles avec une pluie torrentielle à Toronto, a arraché un succès précieux (1-0) contre le Panama dans les derniers instants. Ce but délivré par Caleb Yirenkyi met fin à une série de matches sans victoire pour les Black Stars et constitue un immense soulagement pour leurs supporteurs.

Le Mondial 2026, organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, s'illustre ainsi dès ses premiers matches par son caractère imprévisible et les récits contrastés qu'il génère à travers le monde. L'événement, déjà marqué par des enjeux géopolitiques et des polémiques autour de la FIFA, offre aussi un terreau fertile pour les analyses et commentaires de la presse internationale, qui décortique chaqueperformance et chaque结果.

En coulisses, des anecdotes fusent, comme ce geste diplomatique maladroit du chancelier allemand Friedrich Merz offertant un maillot floqué du nom de Donald Trump lors du G7 à Évian, soulignant comment le football s'invite sur tous les terrains, y compris les sommets politiques. Parmi les sélectionneurs présents, l'ancien Ballon d'or Fabio Cannavaro attire également les regards, symbolisant le haut niveau de ce tournoi.

La première journée se clot sur ces enseignements : les grandes nations ne sont pas à l'abri de surprises et les équipes aisées de réaliser leur rêve de participer écrivent déjà leur propre histoire





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