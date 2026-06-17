Coupe du monde 2026 : l'Angleterre domine la Croatie dans un match à six buts et prend la tête du groupe L

Les Three Lions l'ont emporté 4-2 face à la Croatie lors de la première journée du groupe L de la Coupe du monde 2026. Portés par un doublé de Harry Kane et la qualité de leur jeu offensif, l'Angleterre envoie un message fort d'entrée de compétition.

Dans une rencontre à haute intensité ouvrant le groupe L de la Coupe du monde 2026 , l' Angleterre a littéralement dominé la Croatie sur le score fleuve de 4 buts à 2, mercredi 17 juin au Toyota Stadium de Frisco, près de Dallas.

Les Three Lions, portés par un Harry Kane décisif et un collectif offensif étincelant, ont envoyé unmessage fort à leurs adversaires en ce début de compétition. La partie a offert un scénario renversant, marquée par des buts spectaculaires, un penalty litigieux et une bataille tactique intense entre deux équipes qui se connaissent bien depuis la demi-finale de 2018. Dès la 12e minute, Harry Kane obtenait un penalty après une faute de Luka Modric.

Sa première tentative était repoussée par le gardien croate Dominik Livakovic, trop avancé sur sa ligne selon l'arbitre, qui ordonnait de retirer le penalty. Kane ne se faisait pas prier et ajustait le portier pour ouvrir le score. Ce but initial a déclenché une réaction croate. A la 36e minute, le jeune milieu Martin Baturina, entré en jeu, égalisait d'une frappe lointaine et puissante, un véritable coup de canon qui laissait Jordan Pickford sans réaction.

Mais la réponse anglaise fut immpeccable. Avant la pause, à la suite d'un corner bien worked, Kane redonnait l'avantage aux siens en taclant au premier poteau pour pousser le ballon dans le but (42e). Encore une fois, la Croatie répliquait dans le temps additionnel de la première période : Peter Musa, à la réception d'un centre, battait Pickford de la tête (45e+5) pour ramener les deux équipes à égalité à la mi-temps.

Le second acte a été à l'avantage des Anglais. Dès la reprise, Jude Bellingham, élu homme du match, décochait une frappe croisée du droit qui surprenait Livakovic (47e). Ce but a permis à l'Angleterre de reprendre le contrôle du jeu et du score. Marcus Rashford, en contre en fin de rencontre, a addisé le score d'une frappe sous la barre (85e), scellant ainsi la victoire des Three Lions.

Avec ce succès probant, l'Angleterre prend la tête du groupe L en attendant le match entre le Ghana et Panama. Pour la Croatie, cette défaite malgré un强行 but est un coup d'arrêt, mais elle reste en course pour la qualification. Les Three Lions démontrent ainsi leurs ambitions, portées par un collectif offensif varié et une efficiency de leur attaquant star, Harry Kane, auteur d'un doublé et déjà auteur de 10 buts dans l'histoire de la compétition mondiale





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