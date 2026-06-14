Coupe du monde 2026 : l'Allemagne face à Curaçao et les autres matchs du programme de la 3e journée

Découvrez le programme complet de la troisième journée de la Coupe du monde 2026 avec les matchs Allemagne-Curaçao, Pays-Bas-Japon, Côte d'Ivoire-Équateur et Suède-Tunisie. Analyse des enjeux, joueurs clés et contexte pour chaque rencontre.

La troisième journée de la Coupe du monde 2026 propose cinq rencontres ce dimanche 14 juin et dans la nuit suivante. Le match le plus attendu est celui opposant l' Allemagne à Curaçao à Houston.

Le Petit Poucet Curaçao, qui participe pour la première fois à un Mondial, affronte le géant allemand et son gardien légendaire Manuel Neuer, de retour en sélection à 40 ans pour une cinquième participation. L'Allemagne, quadruple championne du monde, apparaît comme le grand favori face à cette équipe de 444 km² et 160 000 habitants. Du côté des Pays-Bas, l'équipe de Memphis Depay débute son tournoi à Dallas contre un Japon privé de son capitaine Wataru Endo.

Les Oranje, triples finalistes, visent au moins le dernier carré après leurs échecs récents. Ils ont connu une préparation difficile avec des défaites contre l'Algérie et une victoire laborieuse face à l'Ouzbékistan. Le Japon peut compter sur l'expérience de Yuto Nagatomo, 39 ans, qui dispute sa cinquième Coupe du monde, un record asiatique. Son rôle de motivateur sera précieux.

L'Équateur de Willian Pacho, désormais star après ses succès en Ligue des champions avec le PSG, lance sa campagne contre la Côte d'Ivoire à Philadelphie. Le défenseur central de 24 ans est devenu l'idole des supporters, comme l'a illustré la demande de photos après le match contre le Guatemala. Il forme une défense solide avec Moisés Caicedo, Piero Hincapié et Pervis Estupiñán, tous évoluant dans de grands clubs européens.

Enfin, la Suède et la Tunisie s'affrontent dans un match déjà décisif pour la qualification. Les deux équipes connaîtront les résultats du groupe après le match Pays-Bas-Japon. Cette rencontre se déroule à 4h heure française.

La journée s'inscrit dans un Mondial à 64 équipes marqué par des déclarations de Gianni Infantino, des incidents diplomatiques comme le refus de visa à Thomas Partey, et des performances inaugurales comme la victoire des États-Unis sur le Paraguay (4-1) et le premier point historique du Canada. D'autres sujets animent l'actualité : la pression sur Carlo Ancelotti, l'attention portée aux Knicks, et l'absence de plusieurs joueurs français à l'entraînement, dont William Saliba, Théo Hernandez et Aurélien Tchouaméni





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