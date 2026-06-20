Coupe du monde 2026 : l'Allemagne et la Côte-d'Ivoire se disputent la première place

La Coupe du monde 2026 se poursuit avec des matchs passionnants. L'Allemagne et la Côte-d'Ivoire se disputent la première place dans leur groupe, tandis que les Pays-Bas sont déjà sous pression après leur match contre le Japon.

La Coupe du monde 2026 se poursuit avec des matchs passionnants. L' Allemagne et la Côte-d'Ivoire se disputent la première place dans leur groupe, tandis que les Pays-Bas sont déjà sous pression après leur match contre le Japon .

Les Scandinaves ont atomisé la Tunisie et comptent sur l'arrivée d'Hervé Renard pour les relancer. L'Allemagne, qui a signé le carton de la première journée face à Curaçao, joue la première place de la poule face à la Côte-d'Ivoire. Les Équatoriens, revanchards, voudront se relancer contre Curaçao dans la nuit de samedi à dimanche. Le Brésil se reprend, le Maroc confirme, Haïti est éliminé.

La star de Chelsea Moises Caicedo n'a pas oublié d'où elle vient et prouvera qu'elle a raison. Le prodige ivoirien Yan Diomandé brille au Mondial, mais a un secret douloureux. Le Marocain du PSG Achraf Hakimi sera jugé pour viol. Les Bleus joueront leur deuxième match contre l'Irak, mais le jour et l'heure ne sont pas encore connus





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